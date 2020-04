Chléb a hry. Nejde být bez sportu, tvrdí organizátor Czech Tour

„Věřím, že závody budou, ale nervy mám pořád. Závod míru do 23 let už jsme přeložili z května na září. Czech Tour zůstává ve stejném termínu, tedy 5. až 9. srpna,“ říká organizátor Jaroslav Vašíček.

Bylo složité najít v nabité termínové listině nové místo pro Závod míru do 23 let?

Konzultovali jsme to hodně s UCI (Mezinárodní cyklistická unie pozn. red.) a shodli jsme se na termínu 3. až 6. září. Dál už nemáme kam cuknout, v září je mistrovství světa a to je složité. Takto bude Závod míru finále Poháru národů Nation‘s Cup a po dvou týdnech následuje mistrovství světa. Pojede se ve Švýcarsku, bude těžké, kopcovité, takže Závod míru k tomu perfektně sedí.

Stihnou závodníci za dva týdny zregenerovat a nabrat síly?

Vzhledem ke startu závodu budou mít až šestnáct dní volno, to můžou i do toho Švýcarska dojet na kole.

Začátkem srpna má termín Czech Tour, tradičně dva týdny po Tour de France. Jak se vám poslouchají debaty o jejím možném zrušení? Jste optimista?

Jsem pragmatik, domnívám se, že se Tour pojede. A bez diváků to nejde, to je holý nesmysl, řekněte lidem, ať nevyjdou z domu. Mohou se udělat nějaké restrikce, ale pokud najede milion lidí na Tourmalet, tak s tím nic neuděláte. Při etapách projíždíte desítkami vesnic a zakažte v nich vycházení. Tour není na okruhu, nejkratší etapa má 120 kilometrů a to hermeticky neuzavře ani armáda.

Takže dál chystáte Czech Tour?

Nervy mám pořád. Letos se nám na Czech Tour podařilo nasmlouvat úžasnou konkurenci. Mitchelton-Scott přijede obhajovat v plné síle. Co se týká Bora-Hansgrohe, hovořil jsem s Jano Valachem (sportovní ředitel – pozn. red.), že dostali loni těžce vynadáno za Czech Tour, kde je porazil i Elkov, takže přijedou vrátit Mitcheltonu porážku.

Mohl by se tedy opakovat souboj těchto tří týmů?

Přijet má i Jumbo-Visma, kde máme podepsaného Tonyho Martina a Dylana Groenewegena. Máme CCC s Van Avermaetem, Pepou Černým a Hirtem, a také Sunweb s Michaelem Matthewsem. Celkem pět týmů kategorie World Tour. Plus AlpecinFenix s Van der Poelem, Vakočem, Timem Merlierem a Sachou Modolo.

U všech ale musí být otazník, vždyť nikdo neví, jak se situace v Evropě s koronavirem vyvine.

Týmy se modlí, aby se jely závody a bylo vše v pořádku. Ve stejném termínu se jede i Okolo Norska a na rovinu nevím, jak to tam vypadá. Na náš závod máme jen kladné ohlasy, říkám, že je okolo komína. Nikde necestují, mají jeden hotel a jsou nadšení z ubytování v Olomouci a okolí. To a také kvalitní zabezpečení tratí jsou důvody, proč na Czech Tour jezdí. Na ostatních etapácích se každý den balí, tady přijedou do kvalitních hotelů s dobrým jídlem a výborným levným pivem. Matt White (sportovní ředitel Mitchelton-Scott – pozn. red.) i Němci z Bory tvrdí, že se předhání, kdo na Czech Tour pojede, protože nikde na světě není tolik hezkých holek.

Škoda o to přijít. Ale když slyšíte, že vláda chce hromadné sportovní akce povolit až jako poslední, ježí se vám vlasy hrůzou?

Samozřejmě to každý den napjatě sleduji. Ale pořád si říkám, že čtyři měsíce je obrovsky dlouhá doba. A stát nemůže zůstat bez sportu. Vždycky to fungovalo, i za starého Říma – chléb a hry.

To jistě, ale také hovoří o ročním uzavření hranic.

Už jsem slyšel, že to je nesmysl. Zavřít české hranice s Evropou, to by stát zkolaboval. Neberu dovolené nebo hospody, ale bez průmyslu nemůže republika fungovat. Automobilky se musí rozjet, mají desítky, stovky dodavatelů u nás i v zahraničí. Škoda, Toyota, Hyundai, to jsou desetitisíce zaměstnaných lidí, kteří vytváří největší ekonomický přínos země.

Když jsme nakousli ekonomiku, jaký je rozpočet Závodu míru a Czech Tour?

Na obě dvě akce jsme dnes v součtu už kolem patnácti milionů. Ale když to spočítáte, Závod míru je v Poháru národů, který má pět dílů na světě a každý rok musíme pozici obhajovat. A Czech Tour má v zahraničí obrovský dosah. Když se sečtou fanoušci všech týmů, sleduje každou etapu na Facebooku přes milion lidí. Jen stáj CCC měla loni kolem 400 tisíc lidí denně. A když to porovnáte se Zlatou tretrou, která má na dvouhodinový mítink rozpočet 40 milionů korun, tak to umíme za lepší peníze. (směje se)

Jak se shání peníze na cyklistiku?

Máme naštěstí hodně dodavatelů, olomoucké hotely s námi spolupracují, také kraj. Bohužel město Olomouc se k Czech Tour staví zvláštně, proto jsme letos start etapy s cílem v Uničově přesunuli do Prostějova. Tam pan primátor přivítal s nadšením, že tu chceme startovat. V Olomouci je důležitější parkur na Lazcích, který tu nenechá ani korunu, než cyklistika, přičemž na kole jezdí desítky tisíc lidí. Ale my máme Olomouc rádi, a jestli nás mají rádi místní politici nebo ne, je nám jedno. Cítím obrovskou podporu od kraje, mají nás rádi a chtějí nás tu.

Ředitelem závodů se letos stal elitní závodník Leo König. Jak se vám ho podařilo získat?

S Leem se známe už z dob, kdy jezdil za Whirlpool a přestupoval do NetAppu. Znají se naše rodiny i s jeho tátou. A když měl Leo zdravotní problémy, zařizoval jsem mu ve Fakultní nemocnici v Olomouci vyšetření.

Také v historii Czech Tour má významnou stopu.

Dvakrát ji vyhrál celou a má na kontě i nejvíc etap. Pro zahraniční účastníky, kteří sem jedou poprvé, jako třeba Sunweb, je Leo persona a záruka kvality, že to neděláme špatně. Sám také jedná o možnosti účasti Ineosu na Czech Tour. Jedno místo tedy pro ně ještě držíme.

Zbudou i nějaká místa pro Čechy?

Jsme domluvení samozřejmě s českou jedničkou Elkov-Kasper. Šanci může dostat Sparta Praha nebo Topforex-Lapierre, ale musí prokázat výkonnost.

Chybí vám u nás víc špičkových týmů?

Talenty máme, ale některým je potřeba vysvětlit, že se to musí odsedět na kole. Často mám pocit, že umí profesionálně jet na kafe, protože jedou pět hodin a u toho čtyřikrát zastaví na kafíčko. Všechno je o tréninku, přitom bych řekl, že mají naši mladí i lepší podmínky než v Rakousku nebo v Německu.

Jenže získat profesionální kontrakt není jednoduché.

Není to jak za totáče, kdy jste se buď dostali do Dukly, nebo jste skončili, či jste závodili po práci, protože jste museli být někde zaměstnaní. Dnes, když máte ekonomicky silné rodiče, můžete dva roky někde jezdit a pak si vás někdo všimne. Ale často mám pocit, že kluci chtějí hezké kolo a hezké oblečení, ale neuvědomují si, že je potřeba trénovat. Daryl Impey mi říkal, že denně sedí na kole šest až osm hodin a staví se jen někde na oběd.

Takže čekáte od českých závodníků větší dřinu?

Cyklistika je o trénovaní, tak to bylo a bude. Radek Drulák mi říká, že když na to ve fotbale nemáš, tak si stoupneš za hráče, aby tě nebylo moc vidět, a máváš rukama, že ti nepřihrávají. Deset minut tam počkáš, dáchneš si a hraješ dál. Na kole je to pořád z bodu A do bodu B. Ti kluci musí pochopit, že peníze a úspěch leží na silnici a zvednou je jen přes trénink.