Bittner byl na MS ve Skotsku třiadvacátý v závodě cyklistů do 23 let

závod s hromadným startem

Muži do 23 let (168,4 km): 1. Laurance (Fr.) 4:04:58, 2. Morgado (Portug.), 3. Svrček (SR), 4. Rootkin-Gray (Brit.), 5. Milesi (It.) všichni -2, 6. Kretschy (Něm.) -9, ...23. Bittner -3:16, 34. J. Ťoupalík -4:54, 38. Novák -4:57, Přidal, Seeman (všichni ČR) oba nedokončili.