Čechman byl na závěr ME v dráhové cyklistice šestý v keirinu

Čechman obsadil poslední místo ve velkém finále, v němž útočil z první pozice, ale soupeři se přes něj přehnali.

„Pochopitelně jsem myslel na více. Hlavně po loňském finále, kdy jeden Francouz vyvlnil a stálo mě to medaili. V semifinále jsem se dnes cítil velmi dobře a finále jsem proto zkusil jet ‚z jedničky‘, a to mi nevyšlo. Neodcházím ovšem se sklopenou hlavou. Nechci nikoho vyhákovat a pak slavit, ale uspět kvalitou. Dneska se to nepovedlo, ale povede se to jindy,“ řekl svazovému webu Čechman, jenž byl také na šampionátu devátý v královské disciplíně sprintu.

Keirin vyhrál domácí fenomén Harrie Lavreysen, jenž na druhém ME za sebou získal tři zlata po vítězství ještě ve sprintu a týmovém sprintu. Šestadvacetiletý Nizozemec už má na kontě 12 evropských titulů.