Dráhovým cyklistům jde o olympiádu, na šampionátu pojede 16 Čechů

Do konce olympijské kvalifikace zbývají čtyři závody a započítávají se tři nejlepší výsledky. „V tuto chvíli bychom měli místo pro madison a ženské omnium, ale je potřeba ty pozice minimálně potvrdit, v omniu ještě vylepšit, protože nám teď patří poslední postupové místo,“ řekl reprezentační trenér stíhačů Milan Kadlec. „Právě kvůli bojům o olympijské hry čekám na Evropě skvělou konkurenci,“ dodal.

Za velký úspěch by považoval umístění mezi nejlepší pětkou. „Určitě by se o to mohli porvat hlavně Jarmila Machačová v bodovačce, Petra Ševčíková ve scratchi nebo Jan Voneš s Barborou Němcovou ve vylučovacím závodě,“ prohlásil Kadlec.

Udržet naději Veroniky Jaborníkové na olympijské místo v keirinu bude jedním z hlavních cílů zástupců sprinterských disciplín. „Veroniku trápily přes vánoční svátky zdravotní potíže, dokonce s námi ani neodcestovala na soustředění do Švýcarska. Ale naštěstí se její hlavní disciplína jede až v neděli, tudíž bude mít čas se rozjet a dostat do patřičné závodní formy,“ uvedl reprezentační trenér sprinterů Petr Klimeš.

V olympijském žebříčku je Jaborníková na hraně účasti v Paříži, kde se představí jen osm žen na základě individuálního pořadí. „Rozhodující bude součet na konci dubna, přičemž se počítá mistrovství světa, dvě mistrovství Evropy a dva nejlepší výsledky ze Světových pohárů v posledních dvou letech před olympiádou,“ vysvětlil Klimeš.

Bitva o účast v metropoli Francie v případě mužů sprinterů je složitější. „Držíme desátou pozici v žebříčku mezi týmy, pojede osm nejlepších. Hodně velkou komplikaci představovalo mistrovství světa, kde se získávají dvojnásobné body. Jenže tam jsme kvůli technickým problémům skončili až jedenáctí. A teď doháníme ztrátu, což je hodně těžké,“ uvedl Klimeš.

Jarmila Machačová jede bodovací závod na mistrovství světa v dráhové cyklistice v Roubaix.

„Je třeba si uvědomit, že skončila silná generace: Tomáš Bábek, Robin Wagner a Pavel Kelemen. Pokud někdo z nástupců pojede v Paříži, půjde o výjimečný úspěch. Start na dalších hrách už je mnohem reálnější,“ je přesvědčený kouč.

Týmový sprint pojedou Martin Čechman, Dominik Topinka a Matěj Bohuslávek. „Jde o osvědčenou sestavu. Na minulém šampionátu vybojovali sedmou příčku, teď bychom chtěli toto umístění vylepšit,“ řekl Klimeš. V keirinu doufá v případě Čechmana v zopakování loňského pátého místa. „Ve sprintu je pak pozice v nejlepší desítce super výsledek,“ dodal Klimeš.