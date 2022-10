Cyklista Kukrle nebude pokračovat v týmu Elkov Kasper. Ten změní klubové barvy

Loňský mistr republiky v silničním závodě Michael Kukrle opustí po sezoně nejlepší domácí cyklistickou stát Elkov Kasper. Královehradecký tým to oznámil v tiskové zprávě. Kukrle loni odešel do ruského týmu Gazprom RusVelo, ale po jeho vyloučení ze závodů kvůli válce na Ukrajině se na jaře do Elkovu vrátil. Jeho příští angažmá zatím není známo.