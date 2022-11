Čína padla, Kukrle se vydal rakouskou cestou. Atmosféra v týmu je skvělá, říká

Osmadvacetiletý borec tak přišel o nadějně rozjetou sezonu a vrátil se do hradecké stáje Elkov Kasper, kde v předcházejících letech slavil řadu úspěchů.

Letos na přelomu léta a podzimu se před ním otevírala další možnost získat místo v týmu, který mířil mezi druhodivizní.

Navíc ve hře bylo atraktivní angažmá, ke kterému se český cyklista tak často nedostává. Jednání s čínskou stájí China Glory ale dobře nedopadla. Sponzor, jenž měl svými penězi stáji dopomoci výš, nakonec od tohoto úmyslu upustil.

Hodně lákavá představa jezdit v barvách čínské stáje?

Určitě to lákavé bylo. Tým jde teprve do své druhé sezony od svého založení a v první jezdil kvalitní profesionální závody. V minulé sezoně byl obsazený z poloviny zahraničními borci, z poloviny čínskými, asi by to tak zůstalo i dál. Cílem bylo dostat čínské borce na olympiádu, měli by se od nás co naučit. Bylo by to určitě zajímavé, dávalo mi to smysl.

Co riziko prostředí, které není pro evropskou cyklistiku tak probádané?

S tím by asi problém nebyl. Tým totiž sídlí v Nice, jeho management je až na výjimky evropský, závodit se také mělo hodně v Evropě i proto, že v Číně moc závodů není.

Prý byla jednání s vedením stáje hodně daleko, jak dlouho naděje, že za ni budete jezdit, žila?

Poměrně dlouho. Byl jsem v kontaktu s generálním manažerem stáje, dokonce to na začátku září vypadalo, že do dvou týdnů podepíšeme smlouvu. Pak se to ale začalo oddalovat, vedení přišlo s tím, že zatím nemají koupenou licenci do kategorie ProTeam, a nakonec přišlo to, že se do této kategorie nepůjde.

Tím padla i možnost, že by vás tým angažoval?

Asi tak, bylo totiž řečeno, že se bude zaměřovat právě na čínské jezdce, a otázkou by také bylo, jak by to fungovalo. Nechtěl jsem až tak riskovat.

Nakonec jste se s třetidivizní stájí domluvil a vyměnil jste hradeckou stáj Elkov Kasper za rakouský Felbermayr. Co pro něj rozhodlo?

Rychlé a přímé jednání. I na konci října, kdy už většina týmů má sestavu na další sezonu, mi narychlo dokázali vyjít vstříc a předložit zajímavou nabídku. Cítil jsem od nich opravdu velký zájem. Dokázali ocenit mé výsledky a aktivní styl závodění.

Posun výš to ale není.

Není, ale třeba může přijít. V posledních pěti sezonách jsem kromě jednoho roku vyhrál alespoň dva závody, na to bych rád chtěl navázat, a když se to podaří, může přijít nějaká nabídka. Ale aby se to povedlo, musí se sejít víc faktorů. Letos čtyři vítězství a další pódiové umístění v Europe Tour nestačila.

Jak vnímáte postavení vašeho nového týmu v mezinárodní cyklistice?

Potkávám se nimi po celou kariéru a vždycky to byl velmi kvalitní tým, jeden z nejlepších na kontinentální úrovni. Na druhé straně je pravda, že minulá sezona jim příliš nevyšla.

Takže motivace vytáhnout ho zase výš?

Přesně tak. K týmu přišel nový, energický sportovní ředitel a hlavní snahou je opravdu posunout se ve výsledcích výš. Tým lehce posílil, po roce se do něj vrací Riccardo Zoidl, na spolupráci s ním se těším. Pak vedení také mluví o tom, že by po příští sezoně tým mohl být lépe finančně zajištěný a bylo by možné vylepšit zázemí a závodní program, ale to je zatím ještě daleko.

Jaké jsou vaše první dojmy z nového týmu a z vašich nových kolegů?

Zatím výborné. Minulý týden jsme měli teambuilding, výborná atmosféra, kluci jsou nadšení něco pro úspěch týmu udělat. Vedení k tomu přistupuje velmi otevřeně, hodně s námi diskutuje, zajímá se o naše plány.

Co jste jim řekl?

Že bych rád pomohl, aby tým byl opět úspěšný, a že bych rád navázal na to, co se mne i Felbermayru dařilo v minulých sezonách. Možná právě proto, že jim minulá sezona tolik nevyšla, je docela správná doba přijít do týmu. Cokoliv se povede, bude bráno velmi pozitivně. Přijde mi, že vědí, že úspěchy nejsou samozřejmost, a že je potřeba pro ně něco udělat.

Vaše role v týmu?

To je předčasné, ale padlo i to, jestli bych se cítil na kapitána týmu. Zní to lákavě. Je vidět, že mi dost věří.

Velmi důležitý bude i program závodů, už víte, jakým směrem se tým bude orientovat?

Pro úvod sezony ano. Začít bychom měli na začátku března na jednorázovkách v Nizozemsku a pak se přesunout na řecký Rhodos, kde by se mělo začít rovněž jednorázovým závodem a na něj by měl navázat etapový.

Závodil jste vůbec někdy na Rhodosu?

Nikdy, bude to pro mě zase nová zkušenost a moc se na ni těším. Zajímavé terény a hlavně by tam mělo být teplo, to mám rád.