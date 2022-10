Po hodech změny, kádr cyklistického týmu Elkov Kaper okysličují čtyři mladí

S novými jezdci v nových barvách Příchozí jezdci nebudou jedinou viditelnou změnou! Vedle toho, že se v týmu objeví řada nových, převážně mladých cyklistů, kteří v kádru hradeckého Elkovu Kasper zaplní uvolněná místa, přijde i změna na první pohled viditelnější. Hradecká stáj, v posledních letech v Česku nejúspěšnější, totiž příští rok do pelotonu vyrazí v úplně nových dresech. „Po letech jsme se rozhodli změnit týmové barvy a částečně se vrátit k naší tradiční černo-žluté kombinaci, kterou jsme vozili do roku 2018,“ uvedl manažer hradecké stáje Vladimír Vávra. Poslední čtyři sezony byli borci Elkovu v pelotonu k rozeznání podle kombinace barev modré a žluté, letos modrou nahradí černá, navíc ve žluté se objevuje nádech červené. Tedy téměř nic, co by připomínalo dresy současné. „Už to chtělo změnu, proto jsme se rozhodli dres kompletně „přeorat“, aby vypadal úplně nově. Chceme, aby si nás fanoušci spojovali s moderním designem,“ vysvětlil manažer hradecké stáje.