Van Dijková získala na ME po čtyřech zlatých v časovce titul v hromadném závodě

Čtyřiatřicetiletá Van Dijková vylepšila v silničním závodě na 107,2 km stříbro ze čtvrteční časovky. Své tempařské schopnosti osvědčila v samostatném úniku, do něhož se dostala 23 kilometrů před cílem a který i díky taktizování pronásledovatelek dotáhla do vítězného konce.



Spurt osmičlenné skupiny s odstupem 1:18 minuty o stříbro vyhrála Němka Liane Lippertovou před Litevkou Rasou Leleivytéovou. Obhájkyně titulu Annemiek van Vleutenová, krajanka Van Dijkové, dojela devátá.

Česká trojice Nikola Bajgerová, Jarmila Machačová a Nikola Nosková závod nedokončila.

V závodě do 23 let vyhrál Nys ve finiši sedmičlenné vedoucí skupiny, do níž se aktivně jedoucí Ťoupalík nedostal a skončil devátý s odstupem 19 sekund. „Bohužel jsem se nedokázal po sjezdu do města udržet v první skupině. S Holanďanem Marijnem van den Bergem jsme zůstali za ní, jemu vyšla lépe poslední zatáčka, takže jsem dojel devátý. S výsledkem v nejlepší desítce na tak velkém závodě jsem moc spokojený,“ uvedl Ťoupalík v tiskové zprávě svého týmu Elkov Kasper.

Šampionát vyvrcholí v neděli závodem mužů s českým kvartetem Michael Kukrle, Adam Ťoupalík, Jan Bárta a Zdeněk Štybar.