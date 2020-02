Z bláta na kostky. Van der Poelova silniční sezona začíná

Jen co přidal další cyklokrosový duhový dres do své rostoucí a bobtnající sbírky velkých trofejí, zamířil do švýcarských Alp.



Na vysokohorský tréninkový kemp? Aby se dostal do formy pro blížící se jarní cyklistické klasiky?

Dávalo by to smysl, ale nikoliv.

Mathieu van der Poel si potřeboval odpočinout. A tak pár dní se svou půvabnou přítelkyní Roxanne pouze lyžoval.

Většina cyklistů má přitom ve smlouvě doložku, že by se měli vyvarovat jakýmkoliv alespoň trochu nebezpečným aktivitám – lyžování nevyjímaje. Van der Poel je ale v úplně jiné pozici, vlastně dost podobné té Petera Sagana.

A tak si ve svých pár dnech volna, co během roku má, může dělat téměř co chce.

„Na horském kole Mathieu riskuje o dost víc než při jízdě na svahu,“ říká manažer týmu Christoph Roodhooft. „Je dost chytrý na to, aby věděl, co si na lyžích může dovolit a co ne. Navíc, pokud to chcete vědět, je to fakt skvělý lyžař. Stejně jako všichni i on trénuje, co jen může. Těch pár dní dovolené si zaslouží.“

Zvlášť po tak úspěšné cyklokrosové zimě, kterou má za sebou.

Jeho zima řečí čísel?

Čtrnáct výher v řadě, 23 výher z 24 závodů v této sezoně, 49 výher v posledních 50 závodech. Co může být víc?

Nizozemský cyklokrosař Mathieu van der Poel projíždí cílem ve švýcarském Dübendorfu.

Třeba pokračování další úchvatné sezony na silnici a poté na horských kolech. Právě na silnici se nyní Van der Poel vrací. Už ve středu startuje na prvním z jedenácti závodů, které má na příští dva měsíce v plánu objet – na portugalském klání Kolem Algarve.

Sejde se tu třeba s Gregem van Avermaetem, Philippem Gilbertem, Remkem Evenpoelem nebo Vincenzem Nibalim.

A bude to také poprvé od loňského října, co se Nizozemec postaví na start silničního cyklistického závodu.

„Těším se, jak by ne. Vždyť jsem pár týdnů nezávodil,“ směje se.

Jeho kalendář pro příští dva měsíce snad ani nepřekvapí. Všechno, co dělá, dělá naplno. I proto chce během pouhých dvou měsíců stihnout celkem jedenáct závodů.

Poprvé se postaví na start Strade Bianche. Chce jet Monumenty Milán-San Remo, Kolem Flander a poprvé také Paříž-Roubaix. Do toho první etapový závod série World Tour Kolem Katalánska a dvě ardenské klasiky – Amstel Gold Race s Valonským šípem.

Van der Poel a jeho loňský triumf na Amstel Gold Race:

One of the most remarkable finishes to a bike race you will ever see. @mathieuvdpoel drags himself back into contention + powers past his #AmstelGoldRace rivals on the home straight. Epic. pic.twitter.com/ZmBwimLF9f — Velon CC (@VelonCC) April 22, 2019

Právě tam by měla jeho letošní silniční pouť skončit.

„Hlavní cíl? Ten vážně nemám, rád bych vyhrál všechno,“ směje se.

Asi nejvíc pozornosti vzbuzuje jeho plánovaná účast na Paříž-Roubaix. O jeho loňské absenci na Pekle severu se hodně mluvilo. Až nyní šéfové stáje upřesnili, že pozvánku od organizátorů dostali, ale odmítli.

Nabitý program Mathieu van der Poela Kolem Algarve (19.-23. února)

Omloop Het Nieuwsblad (29. února)

Strade Bianche (7. března)

Milan-Sanremo (21. března)

Kolem Katalánska (23.-29. března)

Dwars door Vlaanderen (1. dubna)

Kolem Flander (5. dubna)

Paříž-Roubaix (12. dubna)

Brabantský šíp (15. dubna)

Amstel Gold Race (19. dubna)

Valonský šíp (22. dubna)

Chtěli, aby i v tomto roce Van der Poel zažil něco nového.

Aby se měl znovu na co těšit.

„Pro nás je důležité držet Mathieua co možná nejvíc motivovaného. Potřebujeme pro něj hledat nové výzvy, aby ho cyklistika stále bavila. Nemůžeme si dovolit, aby se nudil,“ usmívá se Roodhooft.

I proto zažije na Roubaix premiéru až letos.

Van der Poel je dokonce až taková hvězda, že si závody může vybírat. Byť je jeho tým Alpecin-Fenix druhodivizní a musí spoléhat na divoké karty, s Nizozemcem v sestavě to není žádný problém.

Podle zákulisních informací se dokonce někteří organizátoři Van der Poela ptají, jestli má o jejich závod zájem, a až poté divoké karty udělují.

Všichni touží, aby na jejich závodě byl.

Jedenácti organizátorům letos na jaře tu radost udělá. Jak dopadne?

Očekávání jsou vysoká.