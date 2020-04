Van der Poel? Může vyhrát všech pět Monumentů, tvrdí belgická legenda

Měl všechno do puntíku naplánované.



Na začátku února se stal potřetí mistrem světa v cyklokrosu, jaro mělo patřit silničním klasikám a léto pak horským kolům.

Na nich si chtěl splnit jeden ze svých snů – vyhrát olympiádu.

„Je velká škoda, že byla olympiáda přeložena, ale nebylo jiné východisko. Ta situace je pro všechny sportovce stejná a musíme se s tím smířit. Zdraví je priorita. Na druhou stranu je to komplikace, protože čtyři roky systematicky směřujete k nějakému vrcholu v podobě olympiády, a teď ten plán můžete zahodit,“ říká Mathieu van der Poel.

On určitě.

Plánoval, jak se po Tokiu přece jen více vrhne na silniční cyklistiku. Jak třeba objede i některou z Grand Tour. Místo toho musí své plány minimálně o rok posunout.

„Kvůli olympiádě budu příští rok normálně pokračovat na horských kolech,“ prohlásil.

A nebude to možná jediná změna jeho programu.

Pokud se silniční sezona rozjede na podzim, kdy se pojedou všechny monumentální klasiky, těžko by na nich chtěl Van der Poel chybět. To by pak ale musel oželet start cyklokrosové sezony…

Ani to však není jisté. Mezinárodní cyklistická unie prozatím zastavila všechny závody do 1. července, těžko říct, když se sezona opravdu rozběhne.

„Člověk nějak trénuje, ale neví, na co. Trochu ztrácí motivaci. Všechny vrcholy, na které jsem se připravoval, se posouvají. Ale nedá se nic dělat. Nejdůležitější je zdraví všech lidí a uvidíme, jak se celá situace vyvine,“ dodává Nizozemec.

Bude mým dědicem

Nejlépe tak, aby už letos mohl Van der Poel bojovat o triumfy na cyklistických Monumentech.

Právě tam mu slávu předpovídá Roger De Vlaeminck.

I on býval králem klasik.

Monsieur Paříž-Roubaix, tak se mu přezdívalo.

Čtyřikrát Peklo severu vyhrál, to už dokázal jen Tom Boonen. Čtyřikrát navíc De Vlaeminck dojel na druhém místě.

A navíc, je jedním z pouhých tří cyklistů, kteří dokázali ovládnout pět klasických Monumentů – Paříž-Roubaix, Milán-San Remo, Kolem Flander, Lutych-Bastogne-Lutych a Kolem Lombardie. Těmi dalšími jsou Eddy Merckx a Rik van Looy.

Ya que este fin de semana deberíamos estar disfrutando de una nueva edición de la París Roubaix, es un buen momento para recordar las actuaciones en la Pascale de Roger De Vlaeminck, el mejor corredor en la historia de la carrera. pic.twitter.com/CjPPC4stx3 — Eduardo  (@edupp10) April 11, 2020

I proto ví, o čem mluví.

De Vlaeminck věří, že Van der Poel je jediným současným cyklistou, který je schopen zařadit se po jeho bok. Že má dost potřebných vlastností, aby podobný historický kousek zvládl.

„Opravdu si myslím, že jediným, který může vyhrát všech pět Monumentů, je on. Má všechny schopnosti,“ říká 72letý Belgičan.

Jediným v tuto chvíli aktivním cyklistou, který o pětikorunce může nyní reálně uvažovat, je Philippe Gilbert. Ten dvakrát vyhrál Lombardii, triumfoval i na Lutychu, Paříž-Roubaix a závodě Kolem Flander.

Do unikátní sbírky už mu tak chybí jen triumf na Milán-San Remo.

Jenže Gilbertovi už je 37 let.

Možná i proto je nizozemský zázrak pro De Vlaemincka větším favoritem.

„Je neuvěřitelně všestranný, v tomhle mi připomíná sám sebe. Do kteréhokoliv závodu nastoupí, bude v něm favoritem,“ tvrdí.

Roger De Vlaeminck

Ať už se letos monumentální klasiky pojedou, nebo ne, De Vlaeminck věří, že Van der Poel má motor na to, aby překonal i jeho a Boonenův rekord čtyř triumfů na Paříž-Roubaix.

„Jsem přesvědčený o tom, že Roubaix vyhraje třikrát, čtyřikrát a možná i pětkrát. Dokáže cokoliv. Umí mluvit, stará se o sebe, má výborný trénink, je to klasa. Pokud bych měl někomu předat žezlo Pána Paříž-Roubaix, byl bych rád, kdyby to byl on,“ říká Belgičan.

Jediným, kdo se Van der Poelovi může v současném pelotonu přiblížit, je podle belgické legendy Wout Van Aert.

Wout van Aert

Jak jinak…

Jejich kariéry jsou propletené jak sýrové korbáčiky.

Spolu vyrůstali soupeřením v blátivém cyklokrosu, než se jejich úchvatné souboje přesunuly v posledních sezonách na silniční klasiky.

„Ale Wout je jediným. Jinak je ta opozice vůči Van der Poelovi dost slabá,“ má De Vlaeminck jasno. „Proto on bude mým dědicem.“