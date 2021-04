Alaphilippe touží po odplatě. Pojede se Lutych, na startu i s Kreuzigerem

Před většinou letošních klasik byl okruh největších favoritů víceméně jasný. Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Julian Alaphilippe, o nikom jiném se příliš nemluvilo.

Jenže tentokrát?

Van der Poel už silniční jaro ukončil po závodě Kolem Flander. Dopřává si odpočinku a chystá se na klání na horských kolech.

Van Aert ještě v neděli objel – a vyhrál – první ardenskou klasiku Amstel Gold Race. Poté si ale i on naordinoval pauzu.

„Uděláme si večer malou party a pak si dopřeju krásný týden bez kola,“ těšil se Belgičan.

Z hvězdné trojky tak zůstává už jen Alaphilippe a říká: „Už od začátku sezony je Lutych mým velkým cílem. Jsem tady proto, abych se pokusil vyhrát.“

Alaphilippova odplata

Loni Francouz přijížděl do Lutychu jako čerstvý světový šampion. Těšil se, jak se poprvé předvede v duhovém dresu. Nakonec ale měla jeho premiéra v novém trikotu hořkou příchuť.

Zatímco slavil své domnělé vítězství, po pravé straně se k němu přiblížil Primož Roglič. Slovinec poté vyhodil své kolo dopředu a na cílové pásce Francouzovi triumf sebral.

PRVNÍ? NE. Julian Alaphilippe se raduje, těsně před něj se ale na cílové čáře dostal Primož Roglič.

Aby zklamání nebylo málo, rozhodčí nakonec Alaphilippa přeřadili na pátou příčku. Když si totiž při sprintu klestil cestu kupředu, překřížil Marcu Hirschimu stopu, za což přišel trest.

„Bylo to poprvé v mé kariéře, co jsem udělal takovou chybu,“ vyčítal si poté. „A rozhodně to bylo naposledy.“

Jenže nebylo.

Neúspěchem na loňském Lutychu jako by Francouz odstartoval sérii plnou nepochopitelných chyb. Prokletí duhového dresu, říkalo se.

Předčasně slavil i na Brabantském šípu. Tentokrát ale milimetry zahrály v jeho prospěch a zvítězil. Na Flandrech poté najel do motorky a sezonu skončil v bolestech.

„Poznal jsem, že v duhovém trikotu není snadné vítězit. Každá, byť i sebemenší chyba je vidět tisíckrát víc. Poučím se,“ slíbil před aktuální sezonou.

A to už plní.

V letošním ročníku má na svém kontě dvě vítězství. V březnu slavil ve druhé etapě Tirrena-Adriatika a ve středu na Valonském šípu, kde při výjezdu na slavnou Zeď předčil po skvělém výkonu Rogliče.

„O minulém Lutychu už nepřemýšlím,“ říká Francouz nyní. „V neděli nás čeká nový závod, všichni začínají od nuly. Já se navíc cítím dobře, na ardenských klasikách se mi letos daří.“

Trasa Lutychu by mu měla sedět.

Celkem měří 259,5 kilometru a obsahuje jedenáct kategorizovaných stoupání. O mnoho víc je ale ještě těch, která žádné označení nenesou. Přitom ale bolí úplně stejně.

Liège-Bastogne-Liège @LiegeBastogneL ‍♂️ #LBL 2021 ‍♂️ Dimanche 25 avril / Sunday, April 25 ⛰ 11 côtes/climbs Un final identique à 2020 pour La Doyenne ! La Doyenne 2021 features a final identical to that in 2020! https://t.co/mNbAKHbLhD oblíbit odpovědět

Závěr je stejný jako v loňském roce. Posledním výšlapem je Cote de la Roche-aux-Faucons (1,3 km; 10,5 procent). Nachází se 13,5 kilometru před cílem a z něj už poté cyklisty čeká jen sjezd a finiš v Lutychu.

„Lutych je o tom, abyste zprvu ušetřili co nejvíce energie,“ říká Klaas Lodewyck, sportovní ředitel Quick-Stepu, za který jede i Joao Almeida. „Pak si musíte hlídat pozici a útoky, které přijdou od La Redoute (35 kilometrů před cílem).“

A Alaphilippe to moc dobře ví.

Už i s oběma Slovinci

Jeho plány na odplatu bude znovu chtít překazit Roglič.

Ten před letošními ardenskými klasikami vyhledával jen etapové závody. Když se ale do jednorázových klání pustil, ukázal, že je v dobré formě.

SLOVINSKÉ HVĚZDY. Primož Roglič ve žlutém v debatě s krajanem Tadejem Pogačarem.

Amstel mu sice ještě nevyšel. Při posledním výšlapu řešil technické problémy, navíc týmovým lídrem stáje Jumbo-Visma byl Van Aert. Na Valonském šípu už ale bojoval o vítězství a skončil druhý.

„Ukázal tam velké věci. Bezpochyby teď patří k velkým favoritům. Určitě bude těžké ho porazit,“ tvrdí o něm Alaphilippe.

A Roglič říká: „Jsem spokojený s formou, s kterou do Lutychu jedu. Bude to ale jiný závod a uvidíme, kdo bude mít na jeho konci nejlepší nohy.“

Vedle Rogliče se v závodě představí i jeho mladší krajan Tadej Pogačar. Původně neměl chybět ani na středečním Valonském šípu, ze hry ho ale vyřadily podivné okolnosti s pozitivními testy na covid-19.

„Jsem zklamaný. Byli jsme motivovaní a chtěli jsme předvést to nejlepší,“ litoval 22letý Slovinec.

Místo závodu tak alespoň s týmovými kolegy z UAE-Emirates vyrazil na projížďku po Belgii. A moc se nešetřili. Celkem urazili skoro 210 kilometrů a projeli si některé důležité úseky Lutychu.

Kromě Pogačara v sestavě UAE figuruje i Hirschi. Loňský objev sezony se po přestupu do nové stáje zatím spíše hledá a přiznává: „Ještě nejsem v takové formě.“

Oslavenec Valverde

To ve zcela opačném rozpoložení je Alejandro Valverde. Španěl na začátku dubna ukončil na závodě Gran Premio Miguel Induráin 582 dní dlouhé čekání na prvenství a od té doby se mu daří.

Na Amstelu byl pátý, na Valonském šípu dokonce třetí.

I proto veterán, který bude v neděli slavit jedenačtyřicet let, zase přemýšlí nad tím, že by si svou kariéru ještě o rok protáhl.

„Zase se cítím skvěle. Takže nemám jasno, jestli letos skončím, nebo ne,“ říká.

Valverde v minulosti Lutych opanoval čtyřikrát. Moc dobře tak ví, co to obnáší. „Není ani tak o hlídání pozicí, ale o tom, v jaké jste formě. A forma je něco, co zrovna zjevně mám,“ líčí.

Dá si dárek k narozeninám v podobě vítězství?

Silná sestava Ineosu

Ve formě nyní jezdí i Thomas Pidcock z Ineosu. Na Lutychu se už původně neměl představit a měl přejít na horské kolo. Jenže proč končit, když se mu daří, že?

A tak si 21letý Brit silniční jaro ještě prodlužuje.

Kdo je také na startu? QuickStep: Alaphilippe, Almeida, Honoré

Lotto: Wellens, Marczynski

Cofidis: Martin

Trek: Mollema

Jumbo: Roglič

BikeExchange: Matthews, Chaves, Nieve

Israel: Woods, Impey

Groupama-FDJ: Gaudu

UAE: Pogačar, Hirschi, Formolo

Bahrain: Poels, Mohorič, Teuns

Astana: Fuglsang, Lucenko

Bora: Shachmann

DSM: Benoot

AG2R: Van Avermaet, Cosnefroy

Ineos: Pidcock, Carapaz, Geoghegan Hart, Kwiatkowski, A. Yates

Movistar: Valverde, E. Mas

Qhubeka Assos: Pozzovivo, Henao, Aru, Clarke

Arkéa: Barguil

EF: Higuita

Alpecin: Meurisse

Gazprom: KREUZIGER

Poslední tři závody pokaždé dokončil v první desítce. Brabantský šíp vyhrál, na Amstelu byl druhý a na Valonském šípu obsadil i přes pád 28 kilometrů před cílem šestou příčku.

„Je hezké, že jsem tak často nahoře,“ říká mladičký Brit. „Ale musím v tom pokračovat pořád dál.“

Pokud ne on, tak Ineos má v záloze ještě další silné jezdce. Richard Carapaz, Adam Yates, Michal Kwiatkowski, Tao Geoghegan Hart, ti všichni figurují v sestavě britské stáje pro Lutych.

„Tým je připraven,“ hlásí britská stáj.

Velké ambice budou mít tradičně i Jakob Fuglsang z Astany, Maximilian Schachmann z Bory, Greg van Avermaet z AG2R nebo Michael Woods z Israel Start-Up Nation.

„Žádný Kanaďan ještě monument nevyhrál,“ říká Woods, čtvrtý na Valonském šípu. „Myslím, že mám nohy na to, aby se mi nyní dařilo.“

Z českých závodníků se v závodě představí Roman Kreuziger ze stáje Gazprom-RusVelo.

Na Lutychu byl v minulosti pětkrát v nejlepší desítce. Jeho nejlepším výsledkem je čtvrté místo z roku 2011.

Jak si povede nyní?