Triumf duhového dresu. Alaphilippe předčil na Valonském šípu Rogliče

Druhá ardenská klasika měla tradiční průběh. Nebyl to žádný festival útoků, nýbrž postupná práce při sjíždění úniku a vyčkávání hlavních favoritů až na závěrečné kilometry.

Rozhodovalo se tak až na finálním stoupání Mur de Huy.

Během něj to nejprve zkoušel Mikkel Frolich Honoré, poté se ze sedla zvedl Jan Tratnik. Čtyři sta metrů před cílem za to pak vzal i Primož Roglič, ale ani on nakonec neslavil.

Nejlepší byl totiž tentokrát Julian Alaphilippe.

Úřadující mistr světa chvíli po Slovincově nástupu zabral, smazal několikametrový odstup a těsně před cílovou páskou vyčerpaného soupeře i předjel.

Osmadvacetiletý Francouz začal mávat rukama a ukazovat na duhový dres mistra světa.

„Vyhrávat v něm je těžší,“ říká často. „Jste jako terč, každý vás sleduje.“ I proto bylo znát, jak si tento triumf užívá.

Alaphilippe si připsal od loňského vítězství na šampionátu v Imole třetí vítězství. Loni triumfoval na Brabantském šípu a letos ve druhé etapě Tirrena-Adriatika.

Valonský šíp vyhrál potřetí v kariéře, předtím zde triumfoval v letech 2018-2019.

Na třetím místě finišoval se šestisekundovou ztrátou Alejandro Valverde. Čtvrtý byl s mankem osmi sekund Michael Woods a pátý o 11 sekund Warren Barguil.

Kdo o vítězství tentokrát nebojoval, byli obhájce triumfu Marc Hirschi a Tadej Pogačar.

Po příjezdu do Belgie totiž testování na covid-19 odhalilo v jejich týmu UAE Emirates pozitivní výsledky u Diega Ulissiho a jednoho člena podpůrného týmu.

Ačkoliv byli podle stáje oba následně negativně přetestováni, belgické úřady jim start nepovolily. „Jsme frustrovaní, ale rozhodnutí přijímáme,“ uvedli.

Z českých závodníků byl nejlepší Roman Kreuziger, který do cíle dorazil na 47. pozici se ztrátou 1:07 minuty. Josef Černý, který několikrát pracoval na čele pelotonu, nedokončil.

Jak se vše odehrálo

Jen dva dny uplynuly a na řadu přišla druhá z ardenský klasik. Během Valonského šípu na cyklisty čekalo celkem 192 kilometrů a dvanáct krátkých, ale prudkých stoupání – z nich třikrát slavný Mur de Huy.

Po sérii útoků se před pelotonem poskládala osmička závodníků. Mezi nimi figurovali například Howes z EF Education, Rosa z Arkéy či Vervaeke z Alpecinu.

Hlavní balík je nechal jet a jejich náskok vystoupal na více než pět minut. Po devadesáti kilometrech se na čele pelotonu usadila letka Movistaru, přidala a začala umazávat ztrátu.

Nebyla to žádná zběsilá stíhačka. Proč by také? Místo ní španělská stáj nastolila vytrvalé tempo a sekundu za sekundou snižovala manko.

Padesát kilometrů před cílem měli uprchlíci k dobru dvě minuty. To se ale zanedlouho změnilo. Při druhém výšlapu na Mur se k ní peloton přiblížil na minutu a skupinka se začala rozpadat.

Nejprve na pět členů, pak na čtyři…

V hlavním poli se mezitím příliš nic nedělo. Největší pozornost tak 28 kilometrů před cílem upoutal pád Pidcocka, po kterém se musel jeden ze spolufavoritů dotahovat zpět.

První výraznější nástup z pelotonu přišel až během předposledního stoupání 11 kilometrů před cílem. Zkoušeli to Wellens, Fraile a nakonec i Carapaz, všechny ale po chvíli balík pohltil.

Na čele tou dobou figuroval už jen jeden muž z původního úniku – Lammertink z Wanty-Gobert. Ale i on přes veškerou snahu už musel vědět: ani tentokrát vítěz z úniku nevzejde.

Těsně před finálním stoupáním jeho nástup dospěl do konce.

A na konci dne z toho bylo francouzské vítězství.