Hříšník Groenewegen. Dřív čelil výhrůžkám, teď je rád za Jakobsenův návrat

Fabio Jakobsen se do pelotonu vrací na závodech Kolem Turecka. Zatím má spíš jen týmové úkoly a pracuje pro lídra Marka Cavendishe. Jeho nejlepším výsledkem je 39. pozice, jinak končí až ve druhé stovce.

To ale není tak podstatné.

Po loňské nehodě na závodě Kolem Polska, kdy ho krajan Dylan Groenewegen natlačil do bariéry, strávil osm měsíců v nejistotě. Bojoval o život a nevěděl, jestli se jednou na kolo vůbec vrátí.

„A proto jsou to teď tak dojemné okamžiky,“ líčí Nizozemec z týmu Deceunick-QuickStep. „V první etapě za mnou přijelo mnoho jezdců, aby prohodili pár slov. Všichni mi přáli, říkali, jak je skvělé, že jsem zpět. I mně to moc chybělo.“

Kolo Fabia Jakobsena (vlevo) a padající Dylan Groenewegen po kolizi v první etapě závodu Kolem Polska.

Na dálku mu poslal vzkaz i Groenewegen. Také on je rád, že se jeho krajan uzdravil a pomalu se vrací do závodů.

„Je krásné ho vidět zpět v pelotonu a vidět ho dělat to, co má nejraději,“ vzkázal 27letý jezdec stáje Jumbo-Visma. „Všichni jsme s ním sympatizovali a když ho teď vidím s úsměvem na kole, velmi mě to těší.“

Ti dva se od onoho osudného momentu ještě nepotkali. Jakobsen na to zatím nebyl připraven, a tak Groenewegen vyjadřuje omluvy alespoň na dálku. Při vyšetřování přiznal vinu a přijal i exemplární trest.

Ten zněl: zákaz činnosti na devět měsíců (vyprší 6. května).

„Stále si myslím, že to, co jsem udělal, je hrozné. Viděl jsem to už tolikrát, ale pokaždé je to šokující,“ říká Groenewegen. „Oběma nám ta nehoda změnila životy.“

Své si prožil i on.

A zlomenina klíční kosti byla to nejmenší.

Jak přiznal, nejprve se složitě vyrovnával s tím, co způsobil. Poté mu navíc začaly chodit i výhrůžky smrtí, které se týkaly jeho osoby, rodiny i očekávaného potomka.

„V poště jsme objevovali ručně psané dopisy s výhrůžkami. K jednomu byla dokonce i připojená oprátka, pomocí které jsme měli naše dítě pověsit. Když si takový dopis přečtete a vidíte ten kus provazu, máte strach,“ popsal v lednu nizozemskému časopisu Helden.

Zprávy proto předal policii a ta mu ihned přidělila ochranu a několik týdnů hlídala jeho dům. „Když jsem chtěl jít ven, po mém boku byl pokaždé policista, aby se nic nestalo,“ líčil.

Groenewegen si dal rovněž pauzu od sociálních sítí, kde se to nenávistnými vzkazy jen hemžilo. Ani tak se ale nepříjemných pocitů nezbavil.

„Samozřejmě, že vás to pořád ovlivňuje. Co se to děje? V jaké zvráceném světě to žijeme? Všechny ty šílené věci se mi honily hlavou. Vstát ráno z postele byla tou dobou docela výzva,“ vyprávěl.

Cítil strach a byl také paranoidní. „V domě máme přes noc zapnutý alarm. Jednoho dne se ale zničehonic vypnul a já začal vymýšlet ty nejbláznivější scénáře, proč tomu tak mohlo být,“ říkal. „Několikrát jsem také ten alarm ráno zapomenul vypnout. Když se potom najednou spustil, byl jsem pořádně vystrašený.“

Vyprávěl také, jak ho jednou ho polekalo auto, které se za něj nalepilo, když jel z večeře s rodiči, a poté ho na plné čáře předjelo. „Po chvíli zatočilo doprava a nic se nestalo. Já už ale viděl jiné věci,“ povídal.

Nyní se už ale Groenewegen přeci jen soustředí spíš na cyklistiku. Jeho návrat se totiž blíží, poprvé se představí v polovině května na závodě Kolem Maďarska.

V probíhající sezoně si vítěz čtyř etap na Tour de France žádné velké sportovní cíle nedává. Nepojede ani jednu Grand Tour a na závodech kategorie World Tour stráví jen 14 dní. Jinak bude objíždět méně hodnocené podniky.

Je to proto, že si chce letos hlavně vybudovat ztracený respekt.

„Stalo se toho hodně,“ líčil. „Samozřejmě doufám, že budu vítězit, ale nejdůležitější teď pro mě je, abych znovu našel místo v pelotonu a mohl si závodění zase užívat.“

Na události posledního roku ale jistě jen tak nezapomene.