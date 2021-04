Celý tým naočkovaný, přesto pozitivní. Jak Pogačar doplatil na přísná pravidla

Tenhle týden nezačal úplně šťastně pro šampiona Tour Tadeje Pogačara.



Toužil se ve středu prát o triumf na Valonském šípu, ale tu šanci vůbec nedostal. Stejně tak nemohl obhajovat vítězství jeho nový týmový kolega a kometa loňské sezony Marc Hirschi.

Oba z důvodů, které jsou při nejmenším podivné.

„S lítostí vám oznamujeme, že se tým UAE Emirates nezúčastní Valonského šípu. Dva členové týmu byli 20. dubna testování pozitivně na covid,“ píše se v prohlášení týmu.

Konkrétně šlo o Diega Ulissiho a jednoho z dalších zaměstnanců.

Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby Ulissi stejně jako všichni členové stáje nebyli proti covidu naočkovaní. Jenže oni byli. Už v lednu se na týmovém kempu v Abú Zabí dostalo čínskou vakcínu Sinopharm 59 členů týmu.

Doteď je stáj UAE Emirates jediným týmem, který podstoupil hromadné očkování závodníků i členů personálu proti covidu.

Ani to očividně nepomohlo.

Celý případ je ale ještě podivnější. Oba totiž měli dva negativní testy ještě před příjezdem do Belgie. Až pak přišel jeden pozitivní.

Vzápětí ale oba podstoupili další tři testy - dva antigenní, jeden PCR.

Výsledek? Všechny vyšly negativně. Ani jeden z nich neměl ani žádné příznaky nemoci. I tak se museli podřídit hygienickým podmínkám v Belgii.

„Přestože jsme jako tým frustrováni tímto rozhodnutím, respektujeme ho. Tým se závodu nezúčastní a podstoupí další testy před nedělním Lutychem,“ píše se na webu.

Šampion Tour tak vyrazil alespoň na projížďku s týmovými kolegy po Belgii. Objel si i některá slavná stoupání, která ho při nedělní monumentální klasice z Lutychu do Bastogne a zpět čekají.

„Letos bez Valonského šípu. Měli jsme falešný pozitivní test v týmu. Přestože další tři testy byly negativní, nebylo nám umožněno startovat. Jsem fakt zklamaný, byli jsme motivovaní, chtěli jsme ze sebe vydat to nejlepší,“ uvedl Pogačar na Instagramu a přidal tam i videa, jak v dobré náladě s týmem trénuje.

We all have negative and we don’t start Flèche Wallone.

We had false positive yesterday but came three times negative afterwards.