Fyzioterapie už nezabírala. Quintana se podrobil operaci obou kolen

„Zkusili jsme to s nějakou fyzioterapií, ale nakonec jsme museli přistoupit k malému chirurgickému zákroku na obou kolenou kvůli poškozené chrupavce. Bude to tak lepší, uzdravování by tím pádem mělo být mnohem rychlejší a jistější,“ uvedl elitní vrchař ve videovzkazu.

NairoQuinCo @NairoQuinCo Amigos les cuento que fui sometido a una cirugía en mis rodillas, todo ha salido muy bien. Ahora a recuperarme y preparar el 2021. Gracias a todos por los mensajes de apoyo. https://t.co/kEwlnFPrDj

Quintana si zranil levé koleno při pádu ve 13. etapě Tour de France, závod ale ještě dokončil.

Minulý týden nevyloučil, že půjde s čéškou na operaci, nakonec se ale rozhodl chirurgicky vyřešit i problémy s pravým kolenem. To si poranil ještě před cestou do Evropy, když ho při tréninku v Kolumbii srazil nepozorný řidič.