Na podzim musel na operaci obou kolen. Teď Quintana znovu vítězí

Je zpět!



Minimálně na vítězné vlně.

Nairo Quintana, kolumbijská blecha a jedna z největších osobností cyklistického světa, už zase zvedá ruce nad hlavu. Teď dokonce dvakrát během tří dnů.

V pátek Quintana přijel na závod Kolem Asturie a hned v úvodní etapě na nic nečekal. Při stoupání na Alto de Carabanzo mohutně zaútočil a na jeho zrychlení žádný ze soupeřů nestačil.

Vzal si dres lídra závodu a o víkendových, znovu velmi kopcovitých etapách ho bez problémů udržel. Poradil si i duem Movistaru Antoniem Pedrerem a Einerem Augustou Rubiem a také s Pierrem Latourem, který sice v neděli etapě kraloval, ale v celkovém pořadí zůstal minutu za Quintanou.

„Jsem rád za tenhle dvojitý úspěch; za vyhranou etapu i za celkové prvenství. Celému týmu to pomůže,“ říká jednatřicetiletý vrchař. „Teď se dám trochu dohromady před Tour de France. Cítím se závod od závodu lépe a tyhle výsledky to dokazují.“

Jak by ne, vždyť má za sebou docela rušné jaro.

Stihl už pět etapových závodů, na kontě má 27 závodních dní. A všechny potřeboval, protože loni závodil naposledy v září na Tour.

Od té doby nic.

Vlastně to pro něj loni byla docela traumatizující sezona. Nejen kvůli covidu a všemu okolo. Začátek roku měl přitom Quintana famózní.

„Myslím, že letos uvidíme znovuzrozeného Naira. V Movistaru opravdu nebyl šťastný,“ řekl loni na začátku roku Emmanuel Hubert, sportovní ředitel Arkey-Samsic.

Měl pravdu. Quintana řádil. Vyhrál v Provence, pak i na Kolem Alp a nakonec Paříž-Nice. Všude přitom porážel ta největší cyklistická esa.

Jenže pak se to zvrtlo.

Sezona se zastavila, on odjel domů do Kolumbie, kde začaly problémy.

V červenci ho během tréninku srazilo auto, při havárce si poranil pravé koleno. Přesto ještě odjel na Tour, ale ve 13. etapě si poranil pro změnu levé koleno, přesto závod dokončil.

Zkoušel pak fyzioterapii i další léčby, ale nic nezabíralo, obě kolena stále bolela. A tak se na konci října rozhodl na klinice v Lyonu si obě nechat odoperovat.

„Zkusili jsme to s nějakou fyzioterapií, ale nakonec jsme museli přistoupit k malému chirurgickému zákroku na obou kolenou kvůli poškozené chrupavce. Bude to tak lepší, uzdravování by tím pádem mělo být mnohem rychlejší a jistější,“ uvedl elitní vrchař ve videovzkazu.

Od Tour už pak nezávodil, i proto se letos tak těšil a absolvoval tolik závodních dní.

Chtěl pelotonu dokázat, že se po operacích vrátil a že v létě ve Francii znovu bude patřit k velkým favoritům.

„Chci zase vyhrát závod. Několik týdnů mi trvalo, než jsem se dostal zpátky do formy, ale teď se cítím dobře a chci to ukázat na silnici,“ říkal před startem Asturie.

To už dojel devátý na Tour du Var, pak byl dvanáctý na Tirrenu, čtrnáctý v Katalánsku a sedmý na závodě Kolem Alp, kde ve čtvrté náročné etapě dojel čtvrtý.

Proto do Asturie odjížděl s extra dávkou sebevědomí, že se všechno začíná zlepšovat. A v první etapě pak hned ujel o půl minutu všem. Získal rozhodující náskok, který už bez problémů udržel.

„Pokaždé mám velkou radost, když se mi povede vyhrát závod. Věděl jsem, že po operaci obou kolen se nakonec má výkonnost zlepší, jen jsem musel být trpělivý. Teď jsem se dočkal,“ usmíval se.

Po krátké pauze se vydá na vysokohorský tréninkový kemp a nejspíš na Dauphiné – poslední generálku před letní Tour.