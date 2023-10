Spurt v třetí etapě Kolem Kuang-si patřil Kooijovi, novým lídrem je De Bondt

Do čela průběžného pořadí posledního letošního závodu WorldTour se dostal Belgičan Dries De Bondt díky bonifikacím, které nasbíral během dne v úniku. V polovině závodu vede o dvě sekundy před vítězem druhé etapy Italem Jonathanem Milanem.

„Dnes to byl opravdu týmový výkon. V kopci jsem nabral ztrátu, ale kluci mě dovezli zpátky, takže jsem jim to dlužil a do spurtu jsem dal všechno,“ uvedl Kooij při slavnostním ceremoniálu.

Oba čeští účastníci čínského závodu dnes ztratili. Petr Kelemen dojel na 70. místě minutu a půl za nejlepšími, Zdeněk Štybar obsadil 82. příčku s pětiminutovým mankem.