Asi je to můj poslední závod, svěřil se cyklista Štybar v Číně

V zimě by chtěl Štybar absolvovat ještě několik startů v cyklokrosu, v němž je trojnásobným mistrem světa mezi mužskou elitou a má dva tituly z kategorie do 23 let.

„Není to snadné ukončit kariéru v Číně, daleko od rodiny,“ řekl Štybar před startem druhé etapy v Pej-chaj. „Ale na druhou stranu se snažím na to moc nemyslet. Prostě tady závodím a dělám, co musím. V zimě bych ještě rád absolvoval nějaké cyklokrosové závody, ale na silnici si myslím, že je hotovo,“ uvedl rodák ze Stříbra, mezi jehož největší úspěchy patří etapová vítězství na Tour de France (2015) a Vueltě (2013).

V posledních letech trápily Štybara zdravotní potíže. Opakovaně onemocněl covidem-19 a letos v květnu se podrobil operaci kyčelní tepny obou nohou.

„Problém s kyčelními tepnami jsem měl tak tři sezony, kdy kvůli tomu moje výkonnost krůček po krůčku klesala. Nevěděl jsem proč, protože motivace mi nechyběla. Teď aspoň vím proč. Poslední rok jsem závodil v podstatě na jedné noze,“ svěřil se Štybar.

Endofibróza ilické tepny je mezi elitními cyklisty stále rozšířenější. V důsledku intenzivní námahy dochází ke zúžení a zkroucení kyčelních tepen a tedy i menšímu průtoku krve, což způsobuje bolest a nižší výkon. Štybar se po operaci vrátil do pelotonu v srpnu v etapovém závodě v Norsku.

„Člověk si pak říká: ‚Proč jsme na to nezkusili přijít dříve?‘ Ale měl jsem v té době vždycky nějaký problém. Byl jsem na operaci srdce a pak jsem měl čtyřikrát covid. Takže vždycky se dalo nějak vysvětlit, proč jsem nebyl v top formě. Mezi tím se mi nějaké závody povedly a měl jsem za to, že forma přichází,“ řekl český cyklista. Poslední ze svých 18 prvenství mezi profesionály vybojoval v únoru 2020 na Vueltě San Juan v Argentině.

K jeho myšlenkám na konec kariéry výrazně přispělo, že s ním neprodlouží smlouvu stáj Jayco AlUla, kam přišel před touto sezonou. Australský tým tento týden angažoval spurtérskou hvězdu Caleba Ewana a už má plnou soupisku na příští sezonu.

„Bohužel, novou smlouvu nemám a v našem týmu už není místo. Můj manažer samozřejmě ještě s nějakými týmy jednal, ale po všech těch operacích, po mých výkonech a při mém věku už nikdo nemá moc zájem,“ prohlásil vítěz domácí ankety Král cyklistiky z let 2014 a 2015, který se začal naplno věnovat silničním závodům v roce 2011 už jako dvojnásobný mistr světa v cyklokrosu. Od té doby až do loňska závodil za belgický tým Quick-Step českého miliardáře Zdeňka Bakaly.