Viviani po čtyřech letech opět slavil vítězství v závodě WorldTour

Vivani využil v závěru trasy dlouhé jen 135,6 kilometru ideální pozici, kterou mu připravili kolegové z týmu Ineos Grenadiers. „Vsadili jsme na jednu z těch klasických taktik, kdy jste trochu za hlupáky, když se to nepovede, ale nám to vyšlo perfektně,“ uvedl vítěz etapy.

„Tři kiláky před cílem jsme byli vzadu, ale všichni společně, pak jsme to vzali zprava dopředu. S jezdci, jako jsou Ethan Hayter a Luke Plapp, můžete být vepředu dlouhou dobu. Při výjezdu z poslední zatáčky mi došlo, že to může být vyjít. Vyvážel jsem se za Milanem a věděl, že to bude dlouhý sprint.“

O 11 let mladšímu Milanovi, který stejně jako Viviani kombinuje silniční a dráhové závody, těsně uniklo třetí vítězství v sezoně. V květnu vyhrál i jednu z etap Gira d’Italia. „Jsem rád, že mě porazil Elia. Je to lepší, než kdyby to byl někdo jiný,“ řekl s úsměvem.

V posledním letošním závodě WorldTour startují i dva čeští jezdci. Zdeněk Štybar a Petr Kelemen skončili v úvodní etapě na 97. respektive 101. místě ve stejném čase jako vítěz.