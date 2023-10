Předposlední etapu Kolem Kuang-si vyhrál Moláno, vedení udržel Vader

Dosud nejlepší umístění v Číně zaznamenal Zdeněk Štybar, který dojel šestnáctý. Petr Kelemen obsadil 65. místo. V průběžném pořadí je Kelemen na 53. pozici, Štybarovi patří 79. příčka.

Molano si vynahradil předchozí hromadné finiše, v nichž útočil na vítězství marně. Nejlépe byl třetí v druhé etapě. „Zatím mi to tady moc nevycházelo, ale dneska mi spurt sedl dokonale. Vystihl jsem správnou chvíli a našel si místo,“ liboval si osmadvacetiletý jezdec.

„Tady jsou ty spurty trochu jiné, protože jsou tu široké silnice. Není to tak technické, takže to může být nevypočitatelné. Dneska to bylo ještě těžší než jindy, byli jsme trochu unavení, což mi vyhovovalo. Je to paráda, takhle zakončit sezonu,“ uvedl Molano po pátém letošním vítězství, z toho třetím ve WorldTour.