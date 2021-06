Černý se vzdal startu na olympijských hrách v Tokiu. Soustředí se na Vueltu

„Rozhodl jsem se tak i po čtvrteční debatě s týmem, který by byl rád, abych se zaměřil na přípravu na Vueltu,“ sdělil Josef Černý pro iDNES.cz po nedělním hromadném závodě na českém a slovenském mistrovství v Bánovcích nad Bebravou, který nedokončil.

„Rozhodně to není tak, že bych nechtěl reprezentovat Česko na olympiádě, to ani v nejmenším,“ vysvětloval profesionál z přední světové stáje Deceuninck - QuickStep. „Ale tým se mnou na začátku srpna počítá na Vueltu, teď bych měl mít před ní čtyřtýdenní vysokohorský kemp v Livignu. Cesta do Japonska by znamenala dva komplikované týdny se spoustou cestování a testování a složitým tréninkem.“

Po přestupu do QuickStepu dostal Černý na tuto sezonu pouze jednoletou smlouvu, o jejímž prodloužení se mělo rozhodnout podle jeho výkonů v sezoně. Proto je pro něj výkon ve Španělsku i z pohledu dalšího kontraktu a zaměstnání klíčový.

„Vuelta je s Pepem nás další velký cíl. Podle mě na ní může zaútočit na etapové vítězství a přidat také velmi kvalitní výsledek v časovce. Zatím jsou s ním všichni v týmu velmi spokojeni,“ uvedl Vasilis Anastopoulos, Černého osobní kouč v Quick Stepu, který za ním na český šampionát přicestoval.

„Pepe je mladý, na olympiádu se dostane i v budoucnu,“ věří.

Podobně smýšlí také 28letý Černý: „Paříž 2024 je přece už za tři roky.“

Tomas Macek @tomasmacek2 Vyvrcholení domácího šampionátu cyklistů už sledoval Josef Černý převlečený a v roli diváka. "Trochu jsem zaspal, ujel mi rozhodující únik, pak jsem se to ještě snažil nahánět, ale nešlo to," říkal o závodě, který nedokončil. https://t.co/CrFTMjEJFb oblíbit odpovědět

Olympijskou nominaci tří mužů oznámí český svaz dnes. Mistrem republiky se stal v Bánovcích překvapivě Michael Kukrle z třetidivizní stáje Elkov Kasper, jenž se v úvodu závodu probil do desetičlenného úniku, v němž naopak chyběli všichni čeští profesionálové z první divize i Roman Kreuziger.

Podle kritérií svazu však (na rozdíl od kategorie žen) vítězství na rovinaté mistrovské trati mužů neznamená automatickou nominaci do Tokia, kde na muže čeká v olympijském závodě extrémně kopcovitý terén se 4865 metry na 234 kilometrech.

Kandidáty nominace jsou ze stájí první a druhé divize Zdeněk Štybar, Petr Vakoč a Roman Kreuziger a z týmu Elkov Kasper rovněž Jan Bárta, Michal Schlegel, Michael Kukrle a Adam Ťoupalík.

Tři z těchto sedmi cyklistů patrně odletí na hry.