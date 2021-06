Euforický řev i potok slz. Jak v souboji o hry Neumanová porazila Noskovou

Protože tenhle závod nebyl jen o dres české šampionky.

Byl o olympiádu. O jediné české ženské místo pro hry v Tokiu.

Tak rozhodla silniční komise svazu v předvečer závodu, když v tiskové zprávě svazu informovala: Bude to Nosková versus Neumanová. Pokud jedna z nich projede v sobotu cílem první, poletí na hry.

„Přesná nominační kritéria jsme měly dlouho neznámá,“ reagovala 22letá Tereza Neumanová. „Byla jsem ráda, když přišel ten jasný zlomový bod a dozvěděly jsme se je. S Nikolou jsme se na závodech letos nepotkaly, výsledkově jsem měla navrch, ale přímé porovnání udělat nešlo. Až tady.“

Nosková se podle svých slov o všeřešícím kritériu dozvěděla v pátek jen z médií.



„Trošku mě to už před startem sebralo,“ líčila. „Když jsem vyhrála časovku s takovým náskokem (před Jarmilou Machačovou, Neumanová v ní nestartovala), řekli mi, že na časovku se nikdo dívat nebude. Přitom mně minuta a půl náskoku na dvaceti kilometrech přijde jako docela hodně. A pak oznámí, že má rozhodnout závod, kde na 100 kilometrech nastoupáme jen 300 metrů. To mi přijde nespravedlivé.“

Kouč Petr Dlask se ji snažil přesvědčit: „Nezabývej se tím. Udělej to, co před časovkou, a vydej ze sebe maximum.“

Věděla, že na bánovské placce patrně rozhodne až hromadný spurt. A že v něm má proti sprinterce a klasikářce Neumanové pramalou šanci. „Těžko budu jako vrchařka spurtovat proti Tereze, která byla Kolem Švýcarska druhá ve sprinterské etapě.“

Celý závod absolvovala v pelotonu přilepená na Neumanovou, nehnula se od ní.

„Měla jsem za úkol kopírovat všechno, co se dá. Kdyby tu měli trať pro vrchařky, budu závod tvořit. Ale na rovině nemůžu,“ říkala.

Neumanovou svojí taktikou nepřekvapila: „Je to normální i ve světovém pelotonu. Když jde o něco takového, holky se hlídají.“

Tak dojely až do 200metrové cílové rovinky.

Načež se stalo, co Nosková očekávala: „Rozhodlo, kdo z nás je do spurtu výbušnější.“

Neumanová s burácivým řevem absolutního nadšení a s rukama nad hlavou proťala cíl coby vítězka. Nosková pět metrů za ní, na třetí příčce.

ŠAMPIONKA. Tereza Neumanová, mistryně republiky v silničním závodě

Šampionka oprávněně jásala a přijímala sérii gratulací. „Chtěla jsem vyhrát tak jako tak,“ svěřovala se. „Na to jsem se soustředila mnohem víc než že na vítězku čeká olympiáda.“

Neumanová: Van der Poel nebudu

Že by si ji mohla zajistit už letos? Ne, s tím slečna Neumanová dlouho nepočítala. Ještě loni přece kombinovala horská a silniční kola a tvrdila: „Jsem spíš bikerka, co si odskočí na silnici.“

Už to neplatí.

„Na horských kolech jsem sice byla v reprezentaci, ale nebyla jsem ta nejlepší. Naopak na silnici jsem u nás patřila ke špičce. Tak jsem si řekla: Dám jí přednost.“

Kombinovat více disciplín se jí nechtělo. „Žádný Van der Poel nebudu,“ zasmála se. „Nechci říkat, že se na horské kolo nevrátím. Ale teď jsem se rozhodla pro silnici, tak se jí budu stoprocentně věnovat.“

Po loňské sezoně podepsala smlouvu se španělskou kontinentální profesionální stájí Burgos Alimenta. A ve 22 letech se ocitla v jejím fialovém dresu ocitla ve světovém pelotonu.

Že by se potřebovala dlouze rozkoukávat?

Kdepak. Výsledky hovořily jinak.

Na závodě Kolem Valencie skončila v etapě sedmá a porazila i hvězdnou Annemiek van Vleutenovou. Kolem Burgosu přidala deváté místo a zkraje června skončila ve 2. etapě Kolem Švýcarska druhá.

„Prožívám zlomový rok,“ cítí. „Pořád sbírám hlavně zkušenosti, ale jsem ráda, že to občas dá i na nějaký dobrý výsledek. Je to víc motivující.“

Co se týče olympiády, myslela spíš až na Paříž 2024. S přibývajícími kvalitními výkony ale přece jen začala uvažovat: Proč by mi start pod pěti kruhy nemohl vyjít už letos?

„Začalo se to stávat realitou, když jsem měla pár pěkných umístění na etapových závodech a jednorázovkách ve Španělsku,“ líčila. „A když jsem pak přidala druhé místo na Švýcarsku, začala jsem si říkat, že to bude hodně nadějné.“

Trasa v Bánovcích nad Bebravou vedla po rovině. Právě ta jí vyhovuje nejvíce.

JÁ TO ZVLÁDLA: Tereza Neumanová slaví triumf na mistrovství republiky.

Čím víc však poznává své schopnosti, tím víc zjišťuje, že by mohla obstát třeba i v kopcích.

„Myslela jsem si, že budu víc sprinterka, ale proti sprinterkám jsem docela malá. Dokážu docela dobře přejet dlouhé kopce, což se mi povedlo ve Valencii i v Burgosu, kde se končilo na kopci. Když bude cíl na vrcholu, asi to pro mě úplně nebude, ale nějaké kopce určitě dokážu přejet.“

Což se jí na náročné olympijské trati bude hodit.

Nosková: Myslím, že to zklamání nepomine

Sen Nikoly Noskové o startu pod vlajkou pod pěti kruhy se naopak ve výhni sobotního poledne rozplynul. Přinejmenším pro rok 2021.

Stála ve stínu pod stromem, hlas se jí lámal, otírala slzy a vyprávěla, že v duši má pocit křivdy.

„Kdybych dnes přijela do cíle pět minut za Terezou, pochopila bych, že je nominace na olympiádu pro ni jasná. Ale když jsme přijely spolu ve vteřinách, nepřijde mi takové rozhodnutí moc spravedlivé.“

Ale kritéria zazněla před závodem jasně.

Jistě, byla to Nosková, kdo svými body vyjela v roce 2019 pro Česko olympijské místo a měla ho podmínečně přislíbené i pro rok 2020.

Ovšem na kalendáři už je rok 2021.

Toto privilegium jí bylo svazem odebráno.

Zároveň se však nemohla zbavit dojmu, že coby vrchařka by na zvlněné olympijské trati měla šanci.

„Ta olympijská trať je vážně těžká. Holky z mého týmu (SD Worx) si ji byly projet a říkaly, že to není jednoduchý okruh. Věří, že pole bude podobně roztrhané jako v Riu a do cíle nepřijede velká skupina. Proto silné země, Holanďanky nebo třeba Američanky, nominují na hry své nejlepší vrchařky.“

Tomas Macek @tomasmacek2 Velká euforie a velké slzy v cíli MČR v cyklistice žen. Objev sezony Tereza Neumanová řvala nadšením, když projížděla cílem první. Nikola Nosková po 3. místě se slzami v očích přemýšlela, jestli chce závodit dál. Protože tenhle závod nebyl jen o český titul, ale také o olympiádu. https://t.co/isnjIXgG0a oblíbit odpovědět

Těžko jí v tu chvíli kdokoliv mohl nabídnout jakákoliv slova útěchy, která by zafungovala.

Třeba: Už za tři roky jsou přece další hry v Paříži.

„Ale to už nemusím jezdit na kole,“ reagovala. „Já tuhle olympiádu dva roky vyjížděla a měsíc před olympiádou mi byla vzata. Myslím, že to zklamání nepomine. Mám chuť to zabalit. Jede se sice letos i mistrovství Evropy a světa, ale tohle mě hrozně štve.“

Na tiskové konferenci ve 14 hodin člen prezídia svazu Luděk Telecký potvrdil: „Na silniční komisi jsme formálně schválili nominaci Terezy Neumanové na olympiádu. Zohledňovali jsme její umístění v současném žebříčku UCI (kde je výše než Nosková) i profil tratě a vhodnost závodnice pro danou trať v Tokiu.“

Neumanová rozuměla víru negativních pocitů, v němž se právě ocitla její konkurentka. „Nikola si olympijské místo vyjela sama, ale když se olympiáda posunula, bylo asi zřejmé, že se nominace bude dělat podle aktuální výkonnosti. Přece jen není to místo vyjeté na jméno, ale pro zemi. Je mi jí líto, hodně k Tokiu vzhlížela. Ale je to sport.“

Před další olympijskou bitvou o Paříž 2024 nezbývá než doufat, že bodové zisky českých žen na mezinárodní scéně jim nezaručí pro hry jen jedno jediné místo, jehož rozdělení vyvolá tolik silných emocí.