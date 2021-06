Můj rok v dresu mistra. Víc si vás všímají, bylo to speciální, říká Ťoupalík

Když den před mistrovským závodem pětadvacetiletý Ťoupalík odpovídal na tiskové konferenci, stála za ním figurína oděná v dresu s českou trikolorou na hrudi.

Právě ten do této doby patřil jemu.

Vybojoval si ho loni na republikovém šampionátu v Mladé Boleslavi, kde za sebou po spurtu menší skupiny nechal druhého Zdeňka Štybara i třetího Petra Vakoče.

Teď by si podobné pocity euforie pochopitelně rád zopakoval.

Mistrovského dresu se nechce jen tak vzdát.

A když by neměl uspět on, věří, že by se to mohlo podařit někomu z jeho parťáků ze stáje Elkov-Kasper. „Myslím si, že máme výkonnost na to, aby se nám to podařilo,“ líčí.

Bylo pro vás jezdit v mistrovském dresu něčím speciální?

Určitě. Nejhezčí okamžiky byly hned po korunování na stupních vítězů. Pak i první závody byly speciální. Potom jsem si teda na něj docela navykl, ale poslední dva týdny, když se blížil šampionát, jsem o tom zase začal přemýšlet. Říkal jsem si, že to už možná nebudu já, kdo ten dres bude mít.

PŘED ROKEM. Adam Ťoupalík (uprostřed) se raduje z titulu českého cyklistického šampiona.

Cítil jste, že si vás ostatní závodníci víc všímají?

Ano. Stávalo se mi třeba, že když odjížděla skupina a já byl v ní, tak to bylo těžší, zvlášť na těch menších závodech. Když vidí dres mistra, tak si vás víc hlídají a berou vás jako hrozbu. Takže v tomhle ohledu je to jiné, než když ho nemáte.

Na jaký moment v něm budete vzpomínat?

Těch dobrých okamžiků bylo hodně, těžko vybrat nějaký... Jen mě mrzí, že jsem v něm nevyhrál žádný mezinárodní závod. To jsem chtěl, ale bylo tam jen jedno druhé místo (v květnu ve třetí etapě závodu Alpes Isére). Ale tak třeba ta šance ještě bude.

Proč ne teď. Chcete obhájit?

Určitě. Jdeme do toho s tím, že chceme udržet dres mistra republiky v týmu. Buď to budu já nebo to bude někdo jiný z kluků, kteří se o titul popereme.

Bavili jste se už o taktice, na koho s týmem pojedete?

Máme nějaký nástřel. Máme zhruba tři jezdce, kteří by měli jet o titul.

A vy jste mezi nimi.

Já jsem mezi nimi. Ale rozhodne to asi až průběh závodu. Takže si spíš řekneme během něj, kdo bude určený a kdo má vyhrát.

Mistrovství republiky také bude jedním ze závodů, který pomůže určit nominaci do hromadného závodu na olympijské hry v Tokiu. Myslíte i na to?

Samozřejmě. Jsem v širší nominaci. Ale jak říkal pan Telecký, šéf silniční komise, tak se bude zohledňovat výkonnost a výsledky ze závodů z posledních dvou let. Bude na nich, jak to rozhodnout. Já věřím, že nominují ty, kteří si to zaslouží.

Adam Ťoupalík během republikového šampionátu v Bánovcích nad Bebravou.

Je pro vás i motivace porazit českou elitu ze zahraničních stájí?

Ano. Ale spíš než to je větší motivací udržet mistrovský dres. Nejedeme sem kvůli tomu, abychom zařízli Štybyho (Zdeňka Štybara) nebo Romana (Kreuzigera), to by nebylo dobré. Ale proto, abychom získali titul. To je pro mě to hlavní.

Čekáte, že se rozhodne v hromadném dojezdu?

Asi jo. Ta trať je rovinatá. Ale samozřejmě se může stát cokoliv. Myslím si, že nějací závodníci určitě nebudou chtít, aby finišovala velká skupina. Uvidíme.

Loni v Mladé Boleslavi pršelo, to tentokrát podle předpovědi nehrozí. Naopak má být ale velké vedro. Jak ho snášíte?

Budu se s tím muset poprat. Já osobně bych byl radši, kdyby bylo menší vedro. Ale je to pro všechny stejné a každý se s tím musí popasovat. Může se to stát v každém závodě, takže je to asi jedno. Počasí neporučíme.

Všímaly si vás na konci loňské sezony i zahraniční stáje? Měl jste nějakou nabídku od týmu z první divize?

Měl jsem kontakty z první divize, kam jsem hodně chtěl, a pak i z druhé divize. Bohužel se to ale nepodařilo.

Proč?

Bylo to na poslední chvíli, týmy hodně kalkulovaly s tou covidovou dobou, takže jsem nakonec v říjnu sáhl po jistotě a ještě jsme si s vedením Elkovu-Kasper slíbili, že tady další rok zůstanu. Ale samozřejmě je to aktuální téma na příští rok, takže pořád věřím, že se ještě někam dál posunu.

Máte informace, že týmy, se kterými jste byl v kontaktu, o vás stále mají zájem?

Asi ano. Ale přibyly k tomu i nějaké další. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.