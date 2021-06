Čtyři olympijské tajenky. Hirt a Sáblíková se stáhli. Kdo poletí do Tokia?

Tři muži pro silniční závod. Jeden do časovky. A jedna žena do silničního závodu. Takovou kvótu Češi pro Tokio vyjeli na základě světových žebříčků v roce 2019, které byly z pohledu her rozhodující.



Titul ze čtvrteční časovky v Bánovcích nad Bebravou pak na základě nominačních kritérií českého svazu zajistil Josefu Černému olympijský start nejen v časovce, ale i v silničním závodě.

Kdo další si nominaci vybojuje?

Někteří z vážných kandidátů si z tohoto boje vystoupili.

Jan Hirt poslal vzkaz, že se společného česko-slovenského šampionátu na rovinaté trati nezúčastní. Profesionál stáje Intermarché - Wanty Gobert se tím dobrovolně zřekl možnosti startu v Tokiu, protože účast na domácím mistrovství je podmínkou nominace.

Ze hry tak vypadl muž, jenž zaznamenal letos z Čechů nejhodnotnější vrchařské výsledky, včetně 11. a 14. místa v přímém souboji s lídry celkové klasifikace v alpských etapách Gira.

Jednorázové závody sice nejsou Hirtovou parketou, nicméně na kopcovité trati světového šampionátu v Innsbrucku dokázal v roce 2018 vybojovat 17. místo.

Přednost před olympijskou vábničkou nyní v jeho případě dostane příprava na srpnovou Vueltu, na které by se měli představit také Josef Černý a Zdeněk Štybar.

Sáblíková zůstala v Itálii

Možnosti olympijské nominace se zřekla i Martina Sáblíková. Ta se sice letos na jaře po pětileté odmlce vrátila do cyklistických závodů, vyhrála dva České poháry a porážela v nich i Nikolu Noskovou nebo Jarmilu Machačovou, přesto se rozhodla zůstat na soustředění v Livignu a do Bánovců neodcestovat.

„V posledních dnech se objevily zprávy, že bych mohla startovat na olympiádě v Tokiu na kole,“ napsala ve čtvrtek na Facebook. „V době po covidu jsem jela pár závodů. Závodění a adrenalin jsem si hodně užívala a potvrdila jsem si, že mě kolo pořád hodně baví. Ale jsem teď v plné přípravě na novou rychlobruslařskou sezonu, ve které bude zimní olympiáda, kde chci uspět. Takže z Livigna neodjíždím. Olympiádu (v Tokiu) budu sledovat u televize a fandit našim barvám.“

Nosková versus Neumanová

Podle reprezentačního kouče Tomáše Konečného nyní zbyly na olympijské místo v závodě žen dvě adeptky: Nikola Nosková, která toto místo pro Česko předloni vybojovala, a „skokanka“ této sezony Tereza Neumanová.

„Nosková se potýkala se zdravotními problémy a letos moc závodů neabsolvovala. Snad už je vše v pořádku, zlepšení formy ukázala vítězstvím v časovce,“ podotkl Konečný. „Neumanová teď jezdí velmi dobře, letos získala spoustu bodů do žebříčku. Rozhodli jsme se, že pokud získá někdo z této dvojice titul, tak jede na olympiádu.“

V 97,5 kilometru dlouhém závodě žen ovšem může na „placaté“ trati rozhodovat hromadný spurt, v němž se prosadí některá jiná cyklistka, například Jarmila Machačová z Dukly Praha. Pak by musel Konečný určit, koho z dua Nosková - Neumanová do Tokia vyšle.

Dlouhý zástup mužů

A kandidáti na zbylá dvě místa v kategorii mužů?

Zdeněk Štybar z Quick Stepu a Petr Vakoč z Alpecinu - Fénix, kteří startovali už v Riu 2016.

PŘED PĚTI LETY. Čeští cyklisté Petr Vakoč a Zdeněk Štybar (zleva) se občerstvují během tréninku na hrách v Riu.

Roman Kreuziger z Gazpromu, jenž se představil v Pekingu 2008 a v Londýně 2012.

Ale také cyklisté české třetidivizní stáje Elkov Kasper v čele s obhájcem titulu Adamem Ťoupalíkem a s vrchařem Michael Schlegelem, jemuž se v sezoně dařilo na etapových závodech v rámci seriálu Europe Tour.

V případě mužů - především kvůli velmi odlišnému profilu tratě v Bánovcích v porovnání s tokijskými kopci - neplatí zásada, že vítěz nedělního klání na 227,5 kilometru si zajistí olympijský start.

„Ale i tento závod může hodně napovědět. Možných scénářů je spousta,“ sdělil reprezentační kouč.

„Početní převahu určitě budou chtít využít závodníci Elkov Kasper, kteří mají deset dobrých lidí,“ vyzdvihl Konečný. „Mohou si závod zrežírovat podle svého, trať jim nahrává. Ale pokud se dohodnou profesionálové, kteří působí v zahraničí, a budou více spolupracovat, mohou jim to hodně ztížit.“

TÝM ELKOV KASPER. Na snímku z týmové časovky na závodě Czech Tour. Vlevo Jan Bárta, uprostřed Jakub Otruba.

Jan Bárta ze sestavy Elkova, v roce 2013 český šampion v silničním závodě, se domnívá: „Půlka lidí z našeho týmu tady může vyhrát.“ Patří mezi ně též Jakub Otruba a Michael Kukrle.

Vasilis Anastopoulos, jenž se ve stáji Quick Step stará v roli kouče například o Marka Cavendishe nebo Josefa Černého, uvedl: „Bude to pro Pepu a Zdeňka Štybara podobné, jako když jsem já závodil coby profesionál za rakouskou stáj a potom jsem přijel na řecké mistrovství, kde proti mně jely řecké týmy přesilovku.“

Dojde na překvapení?

O konečné nominaci budou ještě v neděli večer v Bánovcích jednat zástupci silniční komise svazu. „Finální podobu olympijské nominace oznámím v pondělí. Chci si nechat ještě den odstup,“ prozradil Konečný.

Před pěti lety se nominace na hry do Ria zdála jasná, ale o překvapení se tehdy postaral Roman Kreuziger, když se účasti zřekl. Na jeho místo se pak posunul Jan Bárta.

Tentokrát Kreuziger o start v Tokiu rozhodně stojí. Podle některých indicií ze zákulisí (oficiálně nepotvrzených) však není vyloučeno jiné překvapení před konečným schvalováním nominace.



Velká smůla Juraje Sagana

Rozhodnuto není ani u Slováků. Jejich muži mají pro Tokio vybojovaná dvě místa, která měli obsadit Peter Sagan a Juraj Sagan. Pro Juraje, staršího z bratrského dua, se však stal osudným čtvrteční trénink v Žilině.

„Kluci jeli na šestihodinový švih, při kterém si Juraj bohužel zlomil klíční kost. Vypadá to zle, podle všeho bude bez olympiády,“ informoval Peter Zánický, v minulosti první trenér bratrů Saganových.

Dalším z kandidátů nominace by mohl být Erik Baška, rovněž jezdec týmu Bora, ten však po covidovém onemocnění stále není v ideální kondici.