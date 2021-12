Smolíčku, pacholíčku, dojeď ve žlutém tričku, poslouchal slavný cyklista

Vyprávěli vám rodiče v dětství pohádku O Smolíčkovi?

Nepamatuju se přesně, jestli jsem ji poslouchal od rodičů nebo od babičky. Ale kdo by mohl zapomenout na jezinky a jelena, jak vezl Smolíčka mezi parohama...

Asi je jasné, proč se ptám. Jak moc bylo příjemné, když v průběhu Závodu míru v roce 1964 na vás lidé často podél trati láskyplně volali: „Smolíčku, pacholíčku, dojeď nám do Prahy ve žlutém tričku!“?

To víte, že se mi to líbilo. Vždyť mi ještě nebylo ani 22 let. Závod míru byl tehdy u nás velký pojem. Říkalo se mu dokonce Tour de France Východu. Kdo ho nejel, jako by ani nebyl cyklista.