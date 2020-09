Hirt kurýruje zápěstí a říká: Doufám, že budu mít třetí týden zase nejlepší

Zásadní otázka zní: Jak si vede vaše zápěstí?

Jede se mi určitě líp, je to mnohem lepší než na začátku Tour. Pořád mám vycpaná řidítka a pod rukavicí molitan, ale cítím se líp. Každý den chodím se zápěstím i k fyzioterapeutovi, pořád se s ním snaží něco dělat.

Tour de France speciální příloha

Takže teď se během nejbližších tří sprinterských a klasikářských etap pokusíte zápěstí doléčit a pak nastane od 13. etapy v horách čas vašich pokusů dostat se do úniků?

Dokonce už v neděli jsem chtěl v Pyrenejích únik zkusit, ale bylo to těžké, nakonec se do něj dostal jediný člověk (Hirschi) a jel přímo neskutečně. Na to jsem ještě neměl, abych byl s Hirschim v úniku. Ale jakmile se trať zase zvedne do kopců, určitě i tým si bude přát, abych do toho zase šel.

V neděli jsme přitom v úvodu druhé pyrenejské etapy sledovali doslova obrovský závod o to, kdo se do úniku probojuje.

Oni o den dříve asi všichni viděli, že může vyhrát horskou etapu i relativně neznámý člověk (Peters), který není vyloženým vrchařem. Tak to najednou spousta lidí chtěla zkoušet taky. Ale před nedělní etapou jsme víceméně čekali, že bude hodně těžké ujet, což se pak i potvrdilo.

V předchozí sobotní etapě bojoval o prvenství i váš týmový kolega Ilnur Zakarin. Jel v čele ve dvojici s Petersem, jenže při sjezdu z Port de Bales mu Peters o půl minuty ujel a Zakarin nakonec skončil čtvrtý. Jak tým jeho výkon hodnotil?

V tom sjezdu se to tehdy zlomilo. Prostě to tak dopadlo. Vyloženě zklamáním Zakarinův výsledek pro tým určitě nebyl, předvedl pěknou jízdu. Nikdo ho za nic nepokáral.

CCC Team @CCCProTeam He gave it his all today but it wasn’t meant to be for Ilnur Zakarin on #TDF2020 stage 8 as he crosses the line in fourth place behind the day’s winner Peters (ALM). Great effort from Ilnur nonetheless today #RideForMore https://t.co/2c3Q8xKAWt oblíbit odpovědět

Vaše stáj CCC byla vidět v únicích, na prémiích i v koncovkách etap také díky Trentinovi, Van Avermaetovi, Schärovi a Geschkemu. Vyloženě nespokojenost s vaším dosavadním vystoupením na Tour by tedy zatím panovat neměla.

Myslím, že z pohledu týmu nejde o špatné vystoupení. Samozřejmě, důležité je, abychom vyhráli aspoň jednu etapu, ale tu zatím moc týmů nezískalo. Jumbo vyhrálo z devíti tři, Emirates dvě, jinak má jen pár týmů po jedné (Quick-Step, Lotto, Astana, AG2R). Těch, co nemají žádnou, je hodně (16 z 22 týmů). Každopádně my ji chceme vyhrát.

Jak váš tým funguje? Ovlivňuje atmosféru na Tour hrozba krachu stáje a skutečnost, že jezdci CCC si usilovně shánějí kontrakty jinde? Naposledy oznámil odchod Matteo Trentin do týmu Emirates.

Závodíme dál a fungujeme na Tour jako tým, na což situace okolo budoucnosti stáje moc velký vliv nemá. Akorát ti, kteří už nějakou smlouvu na příští sezonu mají, mohou být klidnější.

Překvapilo vás minulý týden sdělení manažera vaší stáje Jima Ochowicze pro cyklistické servery, že stále existuje reálná naděje, že nového sponzora sežene?

Ochowicz je s týmem na Tour, ale zatím nám tu nic takového veřejně neřekl. Když se bavím s lidmi z týmu, každý říká jen: Možná něco má, možná nemá, nevíme. Sami čekáme, kdy něco oznámí. Zatím k tomu nedošlo.

Jak se vám zamlouvá celková atmosféra letošní zvláštní Tour?

Je lehce smutná. Oproti tomu, jak jsem si užíval Giro, kde bylo všude růžovo a plno lidí, Tour koronavirus hodně ovlivnil.

I původně plánovaný přelet letadlem z Pyrenejí na sever organizátoři z bezpečnostních důvodů zrušili a museli jste jet pět hodin týmovými autobusy.

Já myslím, že i kdybychom letěli, nebylo by to kvůli všem těm obstrukcím ohledně létání o mnoho rychlejší. Minimálně tři hodiny by nám let zabral.

Kdy jste se v neděli dostali do hotelu?

O půl jedenácté večer, pak jsme ještě šli na večeři a až potom spát. A v pondělí jsme se na dvě hodinky projeli.

CCC Team @CCCProTeam #TDF2020 Not just protecting our eyes, @oakley is also supplying our riders’ face masks T-5 until we roll out for stage six. https://t.co/6WCgP1NPqs oblíbit odpovědět

Co říkáte dosavadnímu pořadí? Trochu se nám opakuje loňská slovinská show na Vueltě.

S Rogličem už podle toho, jak probíhaly závody před Tour, asi každý počítal, že bude favoritem číslo 1. On a potom Bernal. A o Pogačarovi víme, že je výborný. Jede možná ještě o trošku líp, než se čekalo, ale mezi velké favority podle mě patřil i předtím.

Mohlo by tedy dojít na trojboj o vítězství?

Tohle jsou rozhodně hlavní kandidáti titulu. Ale závod je stále dlouhý a může se stát cokoliv, nejen v horách, třeba i jinde.

Když jste studoval itinerář zbývajících etap, které se vám pro váš potenciální pokus o únik líbí? Mnozí hovoří s velkým respektem o 21kilometrovém stoupání na Col de la Loze v závěru 17. etapy.

Na tu se určitě těším. Slyšel jsem, že jde o hrozně těžké stoupání, přirovnávají ho i ke španělskému Angliru (nejtěžší kopec Vuelty a dle mnohých i všech závodů Grand Tour). Vypadá vážně hodně děsivě, takže se na něm patrně odehraje rozhodující etapa. Plus bude důležitý už tuhle neděli Grand Colombier, také velice těžký. Tyhle dvě etapy budou nejspíš hlavní.

Věříte, že úniky při nich dostanou šanci?

V některé z nadcházejících etap ji určitě dostanou, i když nedokážu říct, jestli právě v té na Col de la Loze. Může se stát, že právě tu Jumbo pojede celou naplno a únikům nedá šanci. Ale věřím, že jak budou v pozdějších etapách lidé neustále mnohem víc unavení, úniky budou dojíždět do cíle čím dál víc.

Jak jste vy osobně v prvním týdnu závodu snášel ostré tempo diktované Jumbem?

Je těžké, oni jsou dobře připravení, to rozhodně. Já mám na skoro každé Grand Tour slabší začátek a teprve postupně se zlepšuju. Takže tempo Jumba mě zatím bolí, ale bolelo by mě asi i tempo jiného týmu.

Zato třetí týden míváte vždy nejlepší.

Doufám, že to tak zase bude, i když slíbit to nemohu. Tahle Tour je pro mě jiná než všechny mé dřívější starty na Grand Tour, když tu nejedu na sebe o celkové pořadí, ani nemám žádného lídra, kterému bych měl pomáhat. Těžko se mi hledá ve většině etap motivace. Spíš je člověk jen přejede a říká si: Zkusím to v dalších dnech.

A snažíte se udržet nabuzený.

Ale není to snadné. Když máte nějakého lídra závodícího o pořadí, jste tam pro něj, každou chvíli musíte nějak reagovat, máte stimul k té akci. Zato takhle? Občas se ta motivace hledá těžko.