Smutný hrdina Hirschi. Po dlouhém sólu poznal: Tour umí být i krutá

Tadej Pogačar vítězstvím v etapě znovu potvrdil, že se v teprve jedenadvaceti letech řadí mezi nejzářivější hvězdy světového pelotonu.

Primož Roglič se zase jako první Slovinec na Tour oblékl do žlutého trikotu. Celkové pořadí vede o 21 sekund před Eganem Bernalem.

V deváté etapě však cyklistický svět prožil i další příběh. Ten o Marcu Hirschim.

Nezdolný bojovník.

Hrdina.

Těmito slovy Švýcara charakterizují odborníci i fanoušci po nedělním představení.

„Kdo zatím předvedl nejlepší jízdu letošní Tour? Hirschi,“ napsal zase specializovaný server Cyclingnews.

Nedávno 22letý jezdec byl při debutu na třítýdenních závodech znovu blízko velkému vítězství. Ještě dva kilometry před cílem šlapal osamoceně na čele. Když ho čtveřice favoritů posléze dojela, zkoušel znovu zaútočit ve sprintu.

Už byl ale příliš vyčerpaný, a tak skončil třetí.

„Vypracoval se, dělá velké pokroky,“ chválil i přesto Matt Winston, kouč Sunwebu. „Předvedl, čeho všeho může v budoucnu dosáhnout.“

Své kvality ukázal už ve druhé etapě Tour. Tehdy jako jediný zareagoval na nástup Juliana Alaphilippa na posledním stoupání před cílem.

Francouz ho nakonec ve finiši těsně porazil, Hirschi ale prokázal, že si věří. „Můj cíl zůstává stejný - úniky a výhra v etapě,“ vyhlásil pak po druhém místu.

V neděli měl k jeho splnění opět blízko.

Že má něco v plánu prozradil už před startem 9. etapy. „Dneska je stoprocentně dobrá příležitost pro to, aby dojel únik až do cíle. Bude těžké se do něj dostat, ale pak ta šance bude,“ říkal.

Cancellara ho srovnává s Mbappém. A Hirschi málem zaskočil Alaphilippa Kdo je Marc Hirschi?

Na únik se skutečně čekalo dlouhou dobu. Během první hodiny jel peloton v průměru 47 kilometrů za hodinu, a proto to uprchlíci měli těžké. Poznal to i Hirschi při svém prvním neúspěšném pokusu, který přišel 100 kilometrů před cílem.

„Naším plánem pro tuto etapu bylo dostat Marca do úniku,“ líčil kouč Winston. A tak se o to Hirschi pokusil o deset kilometrů později znovu.

A tentokrát už úspěšně.

Když přijížděl pod závěrečný kopec Col de Marie Blanque, k dobru měl čtyři minuty. Před ním však byl náročný osmikilometrový výšlap s průměrem téměř devět procent, za ním se zase řítil hlavní balík, ve kterém se mělo během stoupání strhnout k bitvě o žlutý dres.

„Co se děje v balíku, to já neovlivním. Věděl jsem, že se musím soustředit jen na sebe,“ říkal Hirschi.

Když se Švýcar škrábal do kopce, jehož sklon v horní části přesahoval třináct procent, mezi jezdci na celkovou klasifikaci se rozhořel tuhý boj.

Nástupy Pogačara, Rogliče i Egana Bernala skupinku favoritů zrychlily a náskok jediného uprchlíka se tenčil.

„Jedinou věc, kterou jsem mohl dělat, bylo co nejrychleji makat do cíle,“ věděl.

Na vrcholu měl náskok jen 30 sekund, ačkoliv ve sjezdu na pronásledovatele něco získal, během závěrečné 9kilometrové roviny znovu rychle ztrácel.

Tři kilometry před cílem už věděl, že se jeho šance dotáhnout únik do zdárného konce se blíží nule. Neustále se ohlížel za sebe a pozoroval, jak se čtyřčlenná skupinka blíží.

Tour de France 2020 Speciální příloha iDNES.cz

„Z týmového auta jsem uslyšel, abych na ně počkal, že ve sprintu budu mít ještě šanci,“ popisoval Hirschi.

Jakmile ho čtyřka dojela, zavěsil se do háku a nabíral síly na závěrečný sprint. Kilometr před cílem si dotáhl tretry a poté přešel do sprintu.

Z páté pozice se rychle propracoval na první. Na vítězství ale nedosáhl. Za jeho zadním kolem se vyvezl Pogačar a následně ho předjel. Na cílové čáře se před něj dostal i Roglič. „Už jsem nebyl tak rychlý,“ líčil Švýcar po třetím místu.

„Jsem smutný, že jsem nevyhrál,“ zopakoval hned několikrát. „Jsem rád za můj výkon a za to, jak se to vyvíjelo. Ale je to už podruhé, co jsem měl k výhře velice blízko.“

Přesto se do budoucna nevzdává. „Doufám, že ještě nějaká šance přijde,“ říká.

Vyjde mu to do třetice?