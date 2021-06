Tentokrát bez olympiády. Chybí mi časovkářské kilometry, říká Bárta

V roce 2012 se v olympijském Londýně zúčastnil hromadného závodu a skončil pětasedmdesátý. O čtyři roky později v Riu hromadný závod sice nedokončil, dařilo se mu ale v časovce.

„Plánuju být do desítky,“ vyhlásil tehdy. To sice nesplnil, i tak je ale patnácté místo slušným výsledkem.

I tentokrát doufal, že by se do dějiště sportovního svátku mohl podívat. „Motivace to byla,“ líčil jezdec stáje Elkov-Kasper.

Česko může v Tokiu do časovky vypravit jen jednoho zástupce. O jeho jménu rozhodovalo mistrovství republiky ve slovenských Bánovcích nad Bebravou.

A to nakonec zní: Josef Černý.

„Co se dá dělat,“ hlesl Bárta, když se vydýchával v prostoru týmového zázemí. „První půlku se mi jelo dobře. V té druhé se mi ale ke konci kously nohy.“

Bárta na Černého v polovině čtyřicetikilometrové trati ztrácel šestnáct sekund. Na dalších kilometrech se však manko prohloubilo a v cíli je nakonec dělilo 1:09 minuty.

Stupně vítězů časovky na mistrovství ČR a SR v Bánovcích nad Bebravou. Zleva: Jan Bárta, Josef Černý, Adam Ťoupalík.

„Snažil jsem se jet i v té druhé polovině pořád stejně,“ povídal šestatřicetiletý jezdec. „Ale prostě se mi tam trochu zatáhly nohy a bylo to horší.“

Což znamenalo ztrátu. „Bylo to o tom, jak to každému sedne. Jelo se po rovině, hodně na sílu. Na jedné straně se objížděla jen nějaká kaplička, tak to byla rychlá obrátka. Ta druhá byla kolem kuželu. Takže se dá říct, že ta časovka byla hodně rychlá. Kromě obrátky skoro celá bez brzd,“ dodal šestinásobný mistr republiky v časovce.

V čem viděl největší příčinu kvalifikačního neúspěchu? Ve vysokých teplotách, které šplhaly k 33 stupňům? Ne. „To mi tolik nevadí,“ říká. Tak v odkladu her o rok? Ani v tom ne.

Nejvíce mu podle něj chyběly časovkářské kilometry.

„Je problém, že časovek jsem letos odjel málo. Když nepočítám prology na kilometr, tak to byla moje první,“ povzdechl si.

V březnu se proti chronometru představil na chorvatské Istrii. Měřila rovný kilometr. Další start si připsal v červnu v Horním Rakousku. Tentokrát ujel jen 700 metrů.

A to je vše.

Zpravodajství ze čtvrteční časovky

„Závody sice jsou, jen ty časovky ne,“ říká. „A prolog na normálním kole není časovka na časovkářském kole. Sice jsem je teď hodně trénoval, jenže trénink a závod je něco úplně jiného.“

Nyní věří, že si spraví chuť týmovým úspěchem v nedělním hromadném závodě. Jezdci v barvách Elkovu už na republikových šampionátech triumfovali třikrát v řadě a i tentokrát pomýšlí na prvenství.

„Myslím si, že máme vynikající tým. Kluci jsou ve velké formě. Takže se určitě v neděli pokusíme obhájit,“ vyhlíží.

Loni v Mladé Boleslavi triumfoval Adam Ťoupalík, ve skvělé formě nyní jezdí Michal Schlegel, jenž byl třetí Kolem Horního Rakouska a vyhrál Kolem Malopolska. „Myslím si, že máme tak půlku týmu, s kterou tady můžeme vyhrát. Uvidíme,“ říká Bárta.

A věří, že se bude moci tentokrát radovat.