Cyklisté se utkají o domácí tituly i olympijskou nominaci, nejspíš bez Sáblíkové

Na šampionátu se má představit česká i slovenská špička, a to včetně hvězdného spurtéra Petera Sagana. „Na startu závodu budou všichni naši nejlepší cyklisté. I z důvodu, že reprezentační trenér Tomáš Konečný má účast v závodě jako jednu z nominačních podmínek pro start na olympijských hrách v Tokiu. Především vítěz časovky bude mít místo na olympiádě jisté,“ uvedl prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek.

Čeští cyklisté získali pro olympiádu v Japonsku jedno místo do časovky, na startu hromadného závodu bude tříčlenný tým. Mezi ženami může startovat jedna Češka v silničním závodě.

Program Čtvrtek 17. června - časovky:

8:30 juniorky (15 km), ženy elite (20 km), junioři (20 km),

13:00 muži do 23 let (40 km),

15:45 muži elite (40 km). Sobota 19. června - závod s hromadným startem:

9:00 ženy elite + juniorky (97,5 km),

15:30 junioři (130 km). Neděle 20. června - závod s hromadným startem:

10:30 muži elite + muži do 23 let (227,5 km).

„V tuto chvíli mohu potvrdit, že mistr republiky v časovce pojede i na olympiádu. Vedle časovky bude startovat také v silničním závodě. Každopádně je podmínkou, že kdo chce jet na olympiádu, musí startovat na mistráku. U mužů i žen. Takže konkurence bude skvělá a moc se na ty závody těším,“ řekl Konečný.

Finální nominace na olympiádu by měla být známa v příštím týdnu. Podobnou jistotu jako šampion ze souboje s chronometrem ale nemá dopředu danou nejlepší jezdec v silničním závodě. Do Tokia zamířit může, ale také nemusí.

„Je třeba brát v úvahu, že mistrák je absolutně po rovině a v Tokiu to bude extrémně náročný závod v kopcích. Takže když přijede v neděli do cíle peloton pohromadě a někdo vyhraje spurt, není to až tak vypovídající. Ale závod může i z pohledu nominace leccos napovědět. Kromě olympiády jde i o mistrovství světa a Evropy, takže titul bude mít velkou váhu. Stejné je to u žen. Tam budeme k výsledkům při nominaci na olympiádu taky přihlížet,“ vysvětlil Konečný.

V časovce se očekává boj o zlato především mezi Josefem Černým (Deceunick-Quick-Step) a Janem Bártou (Elkov Kasper). Černý bude v roli obhájce z loňského mistrovství republiky v Mladé Boleslavi, kde získal druhé časovkářské zlato, Bárta naproti tomu triumfoval v časovce již šestkrát.

„Pepa Černý obhajuje titul, a i letos prokazoval na závodech solidní výkonnost, přestože v Quick-Stepu plní hlavně roli domestika. Bude to vyloženě o hrubé síle. Je to placka, ani žádné zatáčky. Bude to stoprocentně sedět tempařům. Do okruhu favoritů patří určitě Kuba Otruba, Petr Vakoč a nesmíme zapomínat ani na Honzu Bártu. Podle mě jeden z této čtveřice titul získá,“ předpověděl Konečný.

Start v časovce potvrdil také Černého týmový parťák Zdeněk Štybar. „Časovku bere v první řadě jako trénink, aby se rozjel před nedělí. Zdeněk je určitě jedním z vážných adeptů pro olympiádu a přípravu bere hodně vážně. V podstatě od začátku sezony to k té olympiádě směřuje,“ nastínil Konečný. „U žen sice místo v olympijské časovce nemáme, ale reálnou výkonnost ten mistrovský závod ukáže taky,“ dodal.

Silniční závod se odehraje na okruhu o délce 32,5 kilometru. Peloton elitní kategorie ho absolvuje sedmkrát. Titul bude obhajovat nejsilnější domácí tým Elkov Kasper v čele s loňským šampionem Adamem Ťoupalíkem. Sesadit se ho budou pokoušet vedle Štybara, Černého a Vakoče (Alpecin-Fenix) zejména Roman Kreuziger, Mathias Vacek (oba Gazprom-RusVelo), Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) či Karel Vacek (Qhubeka-Assos).

Mezi ženami slavily loni zlato Nikola Nosková v časovce a Jarmila Machačová v silničním závodě. Ve hře byla na sobotu i účast Martiny Sáblíkové, ze soustředění v Itálii ale nakonec zřejmě nepřijede. „Vím, že je přihlášená, ale spíš to vypadá tak na osmdesát, dost možná i devadesát procent, že nepojede,“ řekl dnes její trenér Petr Novák.