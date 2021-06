Černého pohádka pokračuje. A teď chceme dostat na olympiádu i Štybyho, říká

„Jsem úplně uvařený,“ prohlásil bezprostředně po závodě jeho týmový kolega Zdeněk Štybar, vylil si na hlavu celou láhev vody a pustil se do melounu. Když za ním dorazil Josef Černý, starší z Čechů si mu postěžoval: „Už jsem vůbec nevěděl, jak jet, jestli v sedle, nebo ze sedla.“

Na západě Slovenska šplhala rtuť teploměru ke 33 stupňům a elitní čeští cyklisté v tropickém hicu právě absolvovali 40 kilometrů.

Štybar nastoupil k časovce na společném česko-slovenském mistrovství i proto, aby po sérii zdravotních potíží opět vstřebával závodní intenzitu, a obsadil v ní 6. místo. Černý si do Bánovců přijel pro vítězství a získal ho způsobem vskutku impozantním.

Poslední čtyři roky kariéry si musí připadat jako v pohádce.

V roce 2018 se stal poprvé mistrem republiky - a hned dvakrát. Načež si vysloužil prvodivizní smlouvu ve stáji CCC.

V roce 2019 nejen že poprvé závodil za worldtourovou stáj, ale na Giru okusil i atmosféru Grand Tour.

V roce 2020 se už na italské Grand Tour po svém skvostném sólu v 19. etapě zapsal mezi etapové vítěze.

A letos si po přestupu z CCC do stáje Deceuninck - Quick Step vybojoval olympiádu. „Daří se mi, je to krásné. Doufám, že toho bude víc a víc,“ nadšeně sděloval.

Poletíte do Tokia, na olympijské hry. Jak to zní?

Nádherně. Olympiáda bude zážitek. Těším se moc, jak na ní budu reprezentovat Českou republiku. Tedy jestli to vyjde.

Už to přece vyšlo, podle českých nominačních kritérií máte v Tokiu jisté místo v časovce a tím pádem i v tříčlenném týmu pro silniční závod.

Jo, vyšlo to, já vím. Jen se mi do konce července nesmí nic stát, žádná nemoc.

Co bylo dnes větší motivací? Olympijská nominace, nebo dres národního mistra, který je pak vidět na závodech celou sezonu?

Obojí. Možná bych se mírně přiklonil k tomu dresu, který potom oblékáte celý rok. Ovšem stejně tak jsem si jistý, že zážitek z olympiády bude vážně veliký.

Jak se vám na trati v Bánovcích časovka jela?

Řekl bych, že se mi povedla. Byla to rovina, pár zatáček, ale nic technického. Časovka o tempu a v těžkém počasí.

Vnímal jste rozestupy mezi vámi a vašim největším konkurentem Janem Bártou z týmu Elkov?

Já si nastavil tempo tak, abych se na trati neuvařil. Zdejší vedro bylo fakt náročné, začal jsem proto takovým normálním tempem a postupně zrychloval.

Pouze v pasáži mezi 12. a 20. kilometrem na vás Jan Bárta jednu sekundu stáhl. Tam jste zvolnil, aby vám zůstalo dost sil do druhé poloviny?

Kontroloval jsem se, abych to nepřepálil. Mám pocit, že jsem si síly rozvrhl super. Možná Honza ze začátku trochu zaspal a potom to chtěl dohnat, proto se mu ten jeden úsek povedl o něco líp. A druhá půlka už pak byla opravdu náročná.

Měl jste vyladěnou formu speciálně na tuto časovku?

Vyloženě vyladěnou bych sice neřekl, ale byl jsem každopádně dobře připravený. Mám tu svého trenéra z Quick Stepu (Řeka Vasilise Anastopoulose, který se stará například také o Marka Cavendishe), máme tady domluvené i výborné zázemí u české stáje Topforex Lapierre. Jsem rád, že se nám to takhle povedlo.

Co vám trenér před závodem říkal?

Uklidňoval mě a zároveň motivoval. Ujišťoval mě, že jsem dobře připravený. Jenže znáte to, každá časovka je jiná, jedinečná. Určitě jsem měl malý stres, ale ten se někdy i hodí.

Hodně si vážíte toho, že trenér za vámi do Bánovců přicestoval?

Určitě. Štyby to všechno zařídil, veškeré naše zázemí, za což jsem hrozně rád, že za námi dorazili lidé z týmu až z Belgie (kromě kouče i mechanik) a udělali si pro nás čas, přestože nemuseli.

Zdeněk Štybar je tedy z vašeho českého dua v Quick Stepu hlavním organizátorem?

Je to tak. Už s tím má zkušenosti. Já pořádně nevěděl, co u koho zařídit, tak jsem zvedl telefon a zavolal Štybymu, co mám dělat. A on mi oznámil, že už všechno domluvil, tak jsem s tím neměl žádné starosti.

Česko bude mít na olympiádě v silničním závodě tři místa...

...a já doufám, že se tam se Štybym potkáme, určitě si ten start zaslouží.

Máte vymyšlenou strategii na nedělní silniční závod v Bánovcích?

Neděle je ještě daleko. Uvidíme, jak bude foukat a jaké bude počasí. Určitě půjde o závod náročný svojí délkou (221 km) i teplem, které tu panuje. Vítězství nebude o náhodě. Elkov (nejlepší česká stáj) může hrát proti nám přesilovku, mají dobré, vyrovnané jezdce a jestli pojedou týmově, budeme mít co dělat, abychom je uhlídali.

Je možné, že se v neděli Zdeňkovi Štybarovi pokusíte pomoci k úspěchu a tím pádem i k olympijské nominaci?

Určitě se o tom pobavíme a zkusíme to nějak vymyslet.

V minulosti jste se na domácích šampionátech domlouvali na koalici českých a slovenských jezdců první a druhé divize také s Petrem Saganem.

To jo. Ale musíme počkat, jak se všechno vyvine. Přece jen tu má Elkov deset dobrých lidí a nás tolik není. Kdyby tady byl náročný okruh, což není, nebo kdyby foukalo, mohli bychom je spíš dostat do nějakého stresu, aby vepředu zůstali v menším počtu.

Máte před olympiádou na programu ještě nějaké další starty?

Asi ne. Po republice pojedu na čtyřtýdenní vysokohorské soustředění. A pak mě čekají Tokio a Vuelta.

Byl jste i mezi týmovými náhradníky pro Tour. S tou už definitivně nepočítáte?

Tour je asi pryč. Všichni, kdo na ni měli jet, tam asi opravdu pojedou.

Pomůže vám dnešní titul k prodloužení smlouvy v Quick Stepu?

Doufám, že ano, že jsou se mnou lidé v týmu spokojení, že podepíšu i na příští rok a udržím se v Quick Stepu co nejdéle.

Už jste s Patrickem Lefeverem a šéfy stáje zahájili rozhovory o dalším kontraktu?

Jo, začali jsme už po Baskicku (kde dojel v jedné z etap druhý). Uvidíme, jak nakonec tým naplánují.