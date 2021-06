Megasoutěž se Škoda Auto! VIP zájezd na Tour de France v hodnotě 130 tisíc Kč

Nejslavnější cyklistický závod světa, jehož první ročník se jel v roce 1903. To je Tour de France. „Tento závod je jedna velká párty,“ říká Andy Schleck, vítěz TdF 2010 a ambasador Škody Auto. A vy nyní můžete být této cyklopárty součástí! Zveme vás na 15. etapu.

Pouze s iDNES Premium můžete získat poukaz na unikátní třídenní VIP zájezd (10.-12. 7.) na Tour de France v hodnotě zhruba 130 tisíc korun! Zájezd, který nikde jinde neseženete. Zájezd plný top cyklistiky, zábavy, dobrého jídla a hlavně zážitků.



Co výherce čeká?

Sobota:

- přílet do Francie,

- tranzit na hotel

- ubytování a večeře s VIP hosty

Neděle, 15. etapa TdF:

- ranní vyjížďka s cyklistou Andy Schleckem, ambasadorem Škoda Auto

- snídaně, návštěva závodní vesničky, kde nasajete atmosféru závodu

- jízda v pelotonu v doprovodném voze Škoda Eniaq iV spolu se závodníky

- let vrtulníkem nad pelotonem

- piknik podél trati, kudy pojedou závodníci

- velkolepý finiš etapy, kdy můžete fandit v cíli

- rozlučková večeře

Pondělí:

- snídaně, tranzit na letiště a odlet do Prahy

Peter Sagan v trikotu pro nejrychlejšího spurtera, jehož je partnerem Škoda Auto

Jak bude soutěž probíhat?

Soutěž má tři hrací kola. V každém kole najdete deset tematicky ucelených otázek. Nemusíte však procházet všechna tři kola a zodpovídat třicet otázek. Není to podmínka, ale může to být výhoda. Čím více se zapojíte, tím větší máte šanci dostat se do finále!



1. kolo: Historie české a československé cyklistiky, 10. - 13. června

2. kolo: Historie Tour, 14. - 17. června

3. kolo: Současnost Tour, 18. - 21. června.

Ze soutěžících, kteří projdou všechna tři kola a získají maximálních 30 bodů, se totiž budou 22. června losovat první čtyři finalisté! Z každého jednotlivého kola poté vylosujeme ještě dva nejlepší.

Celkem 10 finalistů dorazí 28. června osobně do sportovní redakce iDNES.cz, kde na ně čeká velké kvízové finále! Pouze jeden z vás se stane VIP hostem Tour de France!

Soutěž se koná ve spolupráci se společností Škoda Auto, oficiálním hlavním partnerem Tour de France, která zajišťuje VIP zájezd.