Plány stáje Elkov: Ve čtvrtek si vzít titul zpět, v neděli obhájit

Protože jmenovaní tři předloňští šampioni dnes nebudou chybět na startu a všichni pojedou v barvách hradecké stáje Elkov Kasper v kategorii elite, byť Jakub Ťoupalík patří věkem ještě mezi jezdce do 23 let, ti ale mají svoji mistrovskou časovku v jiném termínu. Vedle nich se zúčastní další čtyři borci nejlepší české stáje současnosti, která touží domácí titul v časovce znovu získat po loňské pauze.

„Je to náš jednoznačný cíl,“ netají šéf hradeckého týmu Vladimír Vávra, jehož sestavě loni tento titul ukradl Josef Černý, jenž předtím hájil barvy Elkovu. „Ten asi bude největším soupeřem, časovku jezdí výborně,“ je si vědom Vávra.

Dnešní časovka přináší pro nejlepší dlouho avizovanou významnou výzvu. „Vítěz časovky bude mít místo na olympiádě jisté,“ potvrdil prezident Českého svazu cyklistiky Petr Marek. Finální nominace na olympiádu by měla být známa v příštím týdnu.

Program šampionátu * Čtvrtek časovky:

8.30 juniorky (15 km)

ženy elite (20 km)

junioři (20 km)

15.45 muži elite (40 km) Sobota 19. června závod s hromadným startem:

9.00 ženy elite + juniorky (97,5 km)

15.30 junioři (130 km)

Neděle 20. června závod s hromadným startem:

10.30 muži elite + muži do 23 let (227,5 km)

Zatímco ve čtvrteční časovce budou borci týmu Elkov Kasper usilovat o to, aby získali titul po roční pauze, v nedělním závodě jednotlivců jej budou obhajovat a zkusí ho získat počtvrté za sebou. Před třemi lety totiž tomuto závodu kraloval Josef Černý, jenž tehdy za hradeckou stáj jezdil, před dvěma František Sisr, který po minulé sezoně s profesionální cyklistikou skončil, a loni Adam Ťoupalík. Obhájce bude stát na startu i letos, ale zda to bude právě on, kdo z hradecké stáje bude na titul útočit, se teprve uvidí.



„Letos je to hodně těžké. Pojede se na absolutní rovině, lidí z našeho týmu, kteří by se o to mohli pokusit, je víc,“ uvedl Vávra. Závod se pojede na okruhu o délce 32,5 kilometru, peloton elitní kategorie ho absolvuje sedmkrát. Ukončit hradecké kralování se pokusí kompletní česká špička, chybět nebudou ani Štybar, Černý, Vakoč, Kreuziger či Hirt.