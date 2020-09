Světový pohár horských kol v Novém Městě bude jen pro televizní diváky

„Nebylo to úplně naše rozhodnutí, bylo nám to bezpečnostní radou doporučeno,“ říká sportovně-technický ředitel závodu Lukáš Vlach. „Nechtěli jsme čekat do poslední chvíle, chystat to pro diváky s tím, že by z toho pak třeba nic nebylo. Takže jsme se rozhodli udělat Světový pohár jen pro závodníky.“

Definitivní rozhodnutí, které padlo ve středu, je pochopitelné také z ekonomických důvodů. „Když to bude bez diváků, nebudeme stavět velké LED obrazovky, ozvučení, odpadla nám starost s parkováním. Takže nějaké úspory tam budou. Jen teď nevíme, jestli budou větší, nebo menší než případný příjem ze vstupenek a věcí, spojených právě s návštěvou diváků,“ pokračuje Vlach.

Varianta, že by se odložené závody Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě nekonaly vůbec, nebyla ve hře. „Máme domluvené přímé přenosy, vysílací časy,“ vysvětlil ČTK předseda organizačního výboru Petr Vaněk.

A právě televizní diváci si přijdou na své. Česká televize pro ně připravila přímé přenosy z kompletního soutěžního programu. „Přenosů bude výrazně více, než bývalo zvykem. Takže sice přijdeme o několik tisíc fanoušků přímo v aréně, ale počty diváků v televizi budou statisícové,“ je přesvědčen Vlach.

„Z tohoto pohledu se snažíme závody nachystat co nejlépe. Aby ten sport vypadal dobře a mohl dál fungovat.“

Letošní Světový pohár se kvůli obavám z covidu nakonec smrskl pouze na dva závody. A oba bude v příštím týdnu, od úterý do neděle, hostit Nové Město na Moravě. „Půjde o dvě kola, celkově čtyři závody v každé kategorii,“ připomíná Vlach, že se ve Vysočině dvakrát pojede short track a dvakrát olympijská disciplína cross country.

„Počítáme, že to nikoho neodradí a závodníci přijedou. Protože nejen pro ně, ale pro jejich týmy je to strašně důležité,“ uvědomuje si Vlach. Nové Město je totiž zároveň i generálkou pro nadcházející mistrovství světa, které bude od 7. do 11. října hostit rakouské středisko Saalfelden Leogang.

„Výpravu Mexika a Norska nepustili do zahraničí, takže přijdeme o nějaké závodníky. Ale nejedná se o elitní kategorie,“ upřesnil Vlach.