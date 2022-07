Spěšná se těší na domácí šampionát: Bude to super víkend

Ryba. Ten, který vychoval Cinka Je to přes dvacet let, kdy k němu do Stupna jezdila parta kluků, aby jim opravil kola. Později přišli, že by si zkusili zazávodit. Mezi nimi i jistý Ondřej Cink. „Přijel na starém kole, že by si to s ním zkusil. Ale nebyl sám, s kým jsem začal trénovat. Do klubu přišli i Ondra Paur, Honza Kořínek, Pepa a Honza Rajchartové, Martin Boháček a další,“ vzpomíná Jaroslav Ryba, jeden z organizátorů víkendového šampionátu horských kol a šéf týmu Author Stupno. Prvním závodem, který tahle parta absolvovala, byl někdejší Chodovar Cup v Chrástu. Postupně přibývaly další. „Vybavuji si, jak jsme jeli poprvé na Český pohár do Kuřimi u Brna. Vzal jsem do auta Ondru Cinka a Pepu Rajcharta, vůbec jsme nevěděli, co nás čeká. Neměl jsem ani nic na mytí, jen základní nářadí, kola jsme tam čistili v potoce,“ usmívá se týmový trenér. V roce 2008 už ve Stupně uspořádal první závod na místním házenkářském hřišti. V dalších letech povýšil na krajský pohár, na trati přibyla lávka v lese, skoky, klopenky. Největší zlom přišel před čtyřmi lety, kdy se k Rybovi přidal elánem nabitý promotér Ondřej Paur, jeden z jeho odchovanců. A když se v Břasích vybudoval multisportovní areál Ultramarinka, dokázali na start přilákat i zahraniční hvězdy. „Když jsem začínal, určitě jsem si nemyslel, že tady jednou bude mistrovství ČR. Ondra byl zásadní zlom. Říkám, že já kopu tím krumpáčem na trati a Ondra zařídí všechno ostatní,“ směje se Ryba. Loni už se jel ve Stupně závod úrovně C3, teď se posunul ještě výš. „Kdyby nevznikla Ultramarinka, nikdy se tady mistrák jet nemůže. Ale tohle je pořadatelsky maximum, co v našich podmínkách zvládneme,“ tvrdí.