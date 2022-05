Spěšná dojela v Novém Městě mezi juniorkami druhá

SP v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě Světová juniorská série:

Junioři: 1. Pedersen (Dán.) 1:03:47, 2. Schehl (Něm.) -36, 2. Cornillon (Fr.) -47, ...18. Novotný -3:29, 25. Černý -3:57, 49. Hojka (všichni ČR) -5:51. Juniorky: 1. Halterová (Švýc.) 1:02:11, 2. Spěšná (ČR) -23, 3. Weegerová (Něm.) -41, ...13. Viktorová -3:46, 18. Hanáková (obě ČR) -4:35. 15:00 muži do 23 let, 16:30 ženy do 23 let.