Taťka mi vždycky načasuje formu na velké závody, raduje se bikerka Spěšná

Ve čtvrtek se plzeňská rodačka stala v portugalské Anadii juniorskou mistryní Evropy v shorttracku. Navázala tak na čtyři roky starý triumf, když se v Itálii stala v cross country žákovskou evropskou šampionkou.

„Jsem strašně ráda, že jsem po čtyřech letech dokázala, že pořád umím vítězit na velkých závodech. Že to tehdy nebyl jen omyl, že ke mně cyklistika patří,“ líčila po zlaté jízdě sedmnáctiletá závodnice švýcarské stáje jb Brunex Superior.

Zaútočila v posledním kole, kdy se dostala před Švýcarku Huberovou a v cíli uhájila sekundový náskok. „Rozhodla poslední zatáčka, o níž jsme se bavili s taťkou, že je zde poslední možnost předjet. Vzala jsem to po vnitřní straně, vešla se tam, povedlo se mi podjet Švýcarku. Pak už jsem uháněla do cíle, abych to udržela,“ popisovala.

Taťkou mínila Milana Spěšného, někdejší českou jedničku v cross country, který dceru stále koučuje.

„Vzpomněla jsem si na ten Touškov a svou rozladěnost. Myslím, že taťka má pro tohle nějaký šestý smysl. Pokaždé mi to načasuje tak, abych na velkých závodech měla ideální formu. Taťka je borec. Závody, tréninky a soustředění dokáže skloubit tak, že forma přijde ve správný den,“ děkovala Spěšná.

V sobotu ji v Anadii čeká závod v olympijském cross country. A roli jedné z favoritek se nebrání. „Uklidnila jsem se a hrozně se těším.“