Carapaz? Nibali? Roglič? Velké finále Gira začíná. Bude se hrát vabank

Richard Carapaz stále vede. Titul se zdá být tak blízko.

Ale mezi ním a vítězstvím na italské Grand Tour ještě leží horské galeje sobotní, 20. etapy. A navrch nedělní 17kilometrová časovka ve Veroně.

„Budu hrát v sobotu vabank. All in,“ ujistil průběžně druhý Vincenzo Nibali, ztrácející na Ekvádorce 1:54 minuty. Italští tifosi mu vytvoří u trati mocný podpůrný kotel. Ale nejen jeho bude hnát řev fanoušků. Podél silnic se nyní valí i průvod slovinských vlajek, protože za třetím Primožem Rogličem (o dalších 22 sekund zpět) jakoby se sem přesunula polovina jeho země.

V pátek se tři lídři celkového pořadí při cílovém stoupání do San Martina hlídali. Pouze Roglič prokázal po dlouhé době známky života, když akceleroval, druzí dva však okamžitě reagovali. Ujet nemožno. Opět se srovnali pěkně za sebou „Podívejte se, tři velikáni tohoto Gira,“ velebil je místní hlasatel.

Před nimi, ve skupině uprchlíků, se mezitím odehrával další z dojemných příběhů tohoto ročníku.

Estéban Chaves je zpět!

Vzpomínáte? Předloni sympatický a věčně usměvavý Kolumbijec bojoval na Giru o titul a skončil za Nibalim druhý. Loni tu vyhrál etapu na Etnu a držel celkově druhou příčku za týmovým kolegou Simonem Yatesem, jenže ve zdánlivě nevinné etapě po dni volna záhadně zkolaboval.

Po Giru pak lékaři odhalili, že onemocněl Epstein-Barrové virem.

Po celý zbytek sezony se na kolo nevrátil. Léčil mononukleózu, jeho stav se dlouho nelepšil, byl zesláblý, vysílený.

Teprve letos v únoru na závodě Kolem Valencie znovu závodil.

„Před rokem jsme si dlouho lámali hlavu, co se s Estébanem děje,“ vyprávěl jeho týmový šéf Matt White. „Až při důkladných vyšetřeních po Giru jsme příčinu zjistili. Pak jsme museli být velmi opatrní, protože lékaři nás varovali, že kdyby po takovém onemocnění začal na své tělo příliš brzy tlačit, zničilo by to celou jeho kariéru. Ještě letos jsme k Estébanovu návratu přistupovali velmi konzervativně.“

Na Giro přijel v roli pomocníka Simona Yatese. V pátek se sám dostal do skupiny uprchlíků. A 2,7 kilometrů před cílem jim ujížděl.

Téhož dne za Chavesem na Giro dorazili rodiče a sourozenci. Stáli u obrazovky hned za cílem a když jejich Estéban atakoval, maminka Carolina Chavesová vykřikla nadšením, sepjala ruce a začala se modlit, zatímco tatínek Jairo se usmíval a potichu říkal: „Si, si, si.“

Syn to zvládl, odskočil partnerům z úniku, vyhrál etapu a rázem se ocitl v objetí nadšených rodičů. „Neskutečné,“ říkal.

Později se rozpovídal: „Ten poslední kopec byl dnes jako celý život. Už jsem na něm opravdu hodně trpěl. Ale bez ohledu na to, s jak těžkými problémy se musíte v životě vyrovnávat, musíte se vždycky snažit je překonat, musíte doufat, musíte útočit. Protože nikdy nevíte, kdy se zase vše obrátí ve váš prospěch.“

Matt White na něj hrdě hleděl. Ovšem zároveň jakoby Chavesův šéf nadále zůstával opatrný. „Teď je Estéban zpět na pódiu. Přesto stále není ve formě, v jaké kdysi býval - a my na něj nesmíme spěchat. Jeho největším vítězstvím není dnešní etapa, ale skutečnost, že tohle Giro dokončí zdravý.“

Kolumbijce vystřídal na tiskové konferenci v místním Kongresovém paláci Ekvádorec, lídr závodu Carapaz. A musel se bránit.

Nibali i italská média se snažili vrazit klín mezi Carapaze a jeho týmového kolegu Mikela Landu, průběžně čtvrtého. Shodně tvrdili, že Landa, který chce po sezoně z Movistaru odejít, nebude brát příliš ohledy na týmovou strategii.

„Landa v sobotu zaútočí, aby se sám dostal na stupně vítězů,“ prohlásil po páteční etapě Nibali. „Já potom skočím na jeho kolo a pokusím se setřást Carapaze.“

JÁ SE NEVZDÁVÁM. NIKDY. Vincenzo Nibali, bojovník.

Otázka pro Carapaze byla nasnadě: „Nebojíte se týmové zrady?“

Nenechal se jakkoli vyvést z míry: „Ne, spím klidně. Landa mi dnes řekl z očí do očí, že mi bude v sobotu k dispozici. Vím, že po mně soupeři půjdou nejen na trati, ale i tím, co říkají mimo ni. Také to je způsob, jak se mě pokoušejí rozhodit.“

Max Sciandri, sportovní ředitel Movistaru, věštil: „Mnozí závodníci jsou připraveni útočit. V sobotu bude na trati celé hejno žraloků, cítících krev, a ne jen jeden žralok Nibali.“

Bude to tvrdý, nesmírně tvrdý den.

Pět stoupání, 194 kilometrů dolomitským masivem. Etapa s největším počtem nastoupaných metrů. Etapa s pěti hvězdičkami obtížnosti. Víc jich dostat nelze.

Hned po startu Cima Campo. Pak obávaný průsmyk Manghen ve 2 047 metrech. Z dějin Gira slavný průsmyk Rolle. Po něm stoupání do Croce d’Aune s až 16procentními pasážemi. A v samém závěru sedm kilometrů na Monte Avenu.

„Celý den nahoru dolů,“ říká Jan Hirt, v týmu Astana pomocník průběžně šestého Miguela Ángela Lópeze, stále pomýšlejícího na stupně vítězů.

Matt White, sportovní ředitel osmého Simona Yatese a Mitcheltonu-Scott, předpovídá: „Pořád je toho tolik v sázce, bude to etapa všechno nebo nic. Myslím si, že Nibali zaútočí už na Manghenu, druhém stoupání dne. A už předtím se Bahrain pokusí dostat do úniku Nibaliho pomocníky Damiana Carusa a Domenica Pozzoviva. Pak by k nim Vincenzo doskočil. Nemůže nechávat útok na poslední stoupání, tam už by bylo příliš pozdě.“

Ideální scénář podle Movistaru naopak údajně zní: Landa brzy zaútočí, Nibali jej bude následovat a Carapaz k nim doskočí. Potom duo Movistaru svým tempem odpáře Nibaliho a projedou cílem společně, Landa získá etapu a Carapaz nezničitelný náskok v růžovém dresu.

Na páteční tiskové konferenci obdržel Carapaz také otázku: „Čeho má Vincenzo Nibali víc než vy?“

Jaké mají karty Giro po 19. etapě 1. Carapaz (Ekv. - Movistar)

2. Nibali (It. - Bahrain Merida) +1:54

3. Roglič (Slovin. - Jumbo Visma) +2:16

4. Landa (Šp. - Movistar) +3:03

5. Mollema (Niz. - Trek) +5:07

6. López (Kol. - Astana) +5:33

7. Majka (Pol. - Bora) +6:48

8. S. Yates (Brit. - Mitchelton) +7:17

9. Sivakov (Rus. - Ineos) +8:27

10. Formolo (It. - Bora) +10:06

„Čtyři tituly z Grand Tour a spoustu zkušeností.“

A čeho máte vy víc než Nibali?

„Mládí.“

Tak kdo to nakonec bude? Tři muži se zcela odlišnými životními příběhy se utkají o zlatý spirálovitý pohár šampiona Gira.

Richard Carapaz, jenž v mládí v Andách pásl a dojil krávy, než jihoameričtí skauti objevili jeho obrovský cyklistický talent.

Vincenzo Nibali, matador pelotonu, jeden ze sedmi cyklistů historie, který v kariéře vyhrál Giro, Tour i Vueltu, mnohokrát odepisovaný a opět se vracející ve velkém stylu.

A Primož Roglič, který z lyžařských skokanských můstků, na nichž se stal i juniorským mistrem světa, dolétl na kole až sem.

TROFEJ ČEKÁ. Ale na koho?

Carapaz je stále usměvavý, ochotně se fotografuje s fanoušky, rozdává autogramy. „Obávám se jen mechanických problémů, jinak ničeho a nikoho,“ říká.

Nibali občas připomíná sopku před výbuchem, odhodlanou při jedné mohutné explozi všechny zalít lávou. „Zajímá mě jen vítězství, nic jiného,“ tvrdí.

Roglič zachovává bezemoční tvář hráče pokeru a vytrvale opakuje větu: „Rozhodne se až ve Veroně.“

Velké finále Gira začíná.