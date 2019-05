Hirt před klíčovou etapou: Tým mi na 99 procent únik neumožní

Dnes se nikdo z Astany do úniku netlačil. Pokyny tedy zněly jinak?

Ano, dneska nebyla určená taktika dostávat naše lidi do úniku. Očekávali jsme, že cílový kopec není až tak prudký, takže se tu nejspíš neudělají velké rozdíly. Chtěli jsme sice něco zkusit, ale hlavní souboj se odehraje až zítra, kdy se určitě bude hodně útočit.

I dnes se vám povedlo, aby López ujel.

Jo, osm kilometrů před cílem jsme mu v balíku rozjeli tempo.

A on pak odskočil od Carapaze a spol. o 44 vteřin.

Což je na tuhle etapu hodně.

Zpravodajství z devatenácté etapy Gira

Na třetí příčku celkového pořadí nyní ztrácí 3:18 minuty. Pořád s ním cílíte na stupně vítězů Gira?

Samozřejmě. Nemůžeme tu s Miguelem bojovat o 5. místo, my chceme co nejvýš. A kde skončíme, tam skončíme.

Dál platí i to, co jste říkal v Anterselvě, tedy že vaše nohy jsou ve třetím týdnu velmi dobré?

Jo, pořád jsou. Dnes jsem se taky cítil dost dobře.

Jakmile odjeli z hlavního pole López a po něm favorité celkového pořadí, nebylo už dál nutné plýtvat silami? Právě s výhledem na zítřek?

Já jsem byl při Miguelově útoku jako poslední z týmu před ním a jel jsem mu asi tak kilometr naplno špici, načež si on z toho mého tempa nastoupil. Ale fakt je, že nějak extrémně jsem se dnes nevydal.

Zkoumal jste už profil klíčové sobotní etapy s pěti dolomitskými vrcholy?

Viděl jsem ho, ale detailně jsem ho ještě moc nezkoumal. Vím jen, že to bude pořád nahoru dolů.

Nejvíce výškových metrů z celého letošního ročníku, takřka 6000.

Rozhodně to bude těžké. Ale hodně lidí už je unavených. Je to teď v balíku přece jen příjemnější, už tam není takový boj o pozice jako v předchozích týdnech.

Po druhém místě v úterní etapě přes Mortirolo jste poznamenal, že právě v sobotu, kdy se navíc dojíždí na kopec, by vás lákal další únik. Myslíte si, že tu možnost od týmu dostanete?

Opravdu rád bych do toho úniku šel, ale myslím si, že mi to na 99 procent nebude týmem umožněno.

Nemůže se opakovat úterní scénář, že Astana bude chtít dostat do úniku dne co nejvíce svých jezdců?

Domnívám se, že já dostanu zítra za úkol zůstat s Miguelem. Ale to se dozvím až při poradě v autobuse těsně před etapou.

Tři největší kandidáti titulu Carapaz, Nibali a Roglič dnes dojeli pospolu. Ovšem Nibali v sobotu slibuje vabank hru.

Tak Nibali je rozený útočník. Ten to tam vyšle ve stylu buď anebo. Nehraje o druhé nebo třetí místo, on je rozený vítěz a „jen“ stupně vítězů pro něj nejsou úspěchem. Věřím, že pojede vabank.