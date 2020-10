Almeida jako Trump a zlobící se Italové: Nenavážejte se nám do Gira

Patrick Lefevere, manažer stáje Deceuninck Quick-Step, o svém týmu prohlašuje, že jsou jedinou worldtourovou stájí, pro kterou jsou důležitější klasiky než závody Grand Tour.

Tím spíš je úžasné, co letos na podnicích Velké trojky předvádějí.

Při Tour vysvlékl Sam Bennett ze zeleného dresu vítěze bodovací soutěže Petra Sagana, vyhrál dvě etapy včetně té pařížské, Julian Alaphilippe jednu a nádavkem byl na chvilku i vlastníkem dresu žlutého.

A na Giru teď Joao Almeida už jedenáct dnů v řadě obléká růžový dres lídra závodu, přestože mu ještě nebylo ani 23 let, čímž napodobil 22letého Eddyho Merckxe v roce 1968. Navíc kohorta jezdců, která mladého Portugalce střeží, působí prozatím nejsilněji ze všech stájí. Také v pátek měla ve vedoucí skupině početní převahu.

Nejtěžší část závodu, mnohými označovaná slovem brutální, sobotní časovkou teprve začne. Ale najednou už i Almeida říká: „Když mám růžový dres další a další den, možná si ostatní začínají myslet, že bych v něm mohl dojet až do Milána.“

Originální odpověď na stále častější otázku „Mohl by Almeida udržet vítězství až do konce Gira?“ poskytl v pátek Larry Warbasse, Američan z týmu AG2R: „A proč by ne? Nikdy neříkejte nikdy. Pokud může být Donald Trump prezidentem USA, pak je možné cokoliv.“

Pátek byl pro Almeidu v kraji jižně od Padovy i návratem do minulosti. Ano, tady to znám, tady jsem přece tolikrát trénoval. V roce 2017, když závodil první sezonu mezi juniory, tu totiž bydlel. Tehdy jezdil za italský mládežnický tým Unieuro Trevigiani a představa, že v těchto místech o tři roky později pojede v růžovém trikotu, byla stejně bláznivá, jako kdyby někdo tvrdil, že jeho krajan Ronaldo nedá za celou sezonu ani gól.

„Posledních 30 kilometrů jsme jeli po pro mě důvěrně známých silnicích, znal jsem tu každý roh, každé stoupání,“ povídal v pátek. A právě krátké strmé kopečky Roccolo a Calaone číhající ke konci jinak placatě etapy dokonale změnily její tvář.

Po druhém z nich, 16 kilometrů před cílem, najednou zbyla vpředu jen 20členná skupina se všemi největšími favority Gira. Za ní supěla skupina číslo 2 s Petrem Saganem a až ve skupině 3 zaostávající o minutu byl najednou král sprinterů Arnaud Démare.

„Peter se udržel na prvním kopci v vedoucí skupině a ten druhý přejel jen osm sekund za čelem,“ popisoval Ján Valach, Saganův sportovní ředitel v týmu Bora. „Naneštěstí nebyl schopný tu díru zacelit. Nepřestal se snažit a dělal, co se dalo, ale Quick-Step jel vpředu úžasné tempo.“

Pro Démara to byla z pohledu souboje o fialový dres lídra bodovací soutěže vlastně dobrá zpráva. Dál vede v této klasifikaci s 221 body (Sagan jich má 184).

„Dnes jsem uhrál s Petrem remízu,“ liboval si Francouz. „Věděli jsme, že na kopci před cílem bude lepší než já a že je schopný udržet se v první skupině a vyhrát. Očekávali jsme takový scénář. Takže to, jak nakonec dopadl, mi hraje do not.“

Quick-Step byl naopak při chuti, a tak si jeho jezdci řekli: Proč by Joao nemohl spurtovat v růžovém i o etapové vítězství? Mezi 20 jezdci v čele měli hned čtyři zástupce, kromě lídra Gira ještě Fausta Masnadu, Jamese Knoxe a Mikkela Honoré. A tak roztočili na špici strhující tempo.

Masnada se z něj těsně před cílem v Monselice odrazil, zaspurtoval... a byl o půl předního kola druhý. „Naši kluci jeli předtím pro mě doslova srdcem, chtěl jsem se jim odměnit vítězstvím, jenže jeden chlapík byl na čáře rychlejší,“ líčil. „Ale najel jsem nějaký bonus za druhé místo a navíc jsme ukázali úžasného týmového ducha.“

Dotyčný chlapík, který Almeidu porazil, se jmenuje Diego Ulissi, obléká dres týmu UAE Emirates a po projetí cílem nadšeně ukazoval osm vztyčených prstů. Poosmé! Vidíte? Poosmé už jsem na Giru vyhrál.

V 31 letech je Ulissi doslova specialistou na tento závod. Za svoji kariéru jel Corsa rosa osmkrát, zato Tour a Vueltu pouze jednou. Osmou vyhranou etapou se nyní na italské Grand Tour v historických tabulkách vyrovnal i legendárnímu Markovi Pantanimu.

„Od vítězství ve 2. etapě jsem byl psychicky naladěn na to, že chci další,“ svěřoval se. „Plán byl odpoutat se od Sagana a Démareho, kteří jsou ve spurtu rychlejší. Proto jsme s Valeriem Contim navýšili tempo na posledním kopci. A pak se mi povedl skvělý spurt.“

Na oslavu si jezdci UAE Emirates připili trochou toho alkoholu, což bylo vlastně i symbolické vzhledem k tomu, co se na peloton chystá v sobotu.

Čtrnáctá etapa Conegliano-Valdonniadene. Její trať se jako stuha proplétá mezi vinicemi vyhlášeného regionu prosecca. Na 7. z 34 kilometrů prověří cyklisty i zrádné stoupání na Mura di Ca’ del Poggio s až 19procentním sklonem.

Na Giru začíná jít do tuhého.

Almeida v zahajovací časovce do Palerma druhým místem ukázal, že je skvělým časovkářem. Ale tehdy trať měřila jen 15 kilometrů. „Tak dlouhou časovku, jaká nás čeká, jsem ještě nikdy nejel,“ přiznává.

Remco Evenepoel, který měl být původně lídrem Quick-Stepu na Giru, si ji byl v létě projet. Teď zraněný Belgičan z domova aspoň na dálku sděloval týmovému kolegovi nabrané poznatky.

Almeidu zatím jako by obrana růžového dresu nikterak neobírala o psychické síly. „Nemohu se té časovky dočkat,“ ujišťuje.

Protože: „Bude vzrušující odstartovat v růžové časovkářské kombinéze. A vyjet na trať až jako úplně poslední ze všech.“

Ve 13.00 vše začne, jezdci se vydají na trať podle obráceného celkového pořadí. Ve 13.51 se z rampy odrazí i český mistr v této disciplíně Josef Černý, šestý v úvodní časovce. V 15.52 vyjede Almeida.

Celkové pořadí určitě dozná změn. Ale jakých a na jakých místech?

„V sobotu uvidíme, jak na tom mé nohy jsou. Když budu mít dobré nohy, mohl bych růžový dres udržet,“ říká Portugalec.

Vaughtersův dopis? Ostudný, zaznělo

Ještě před časovkou bude dokončeno mimořádné testování jezdců všech dvaceti týmů na covid, které nařídila UCI. Ve čtvrtek večer otestovali prvních 11 týmů a výsledky byly negativní. Po páteční etapě přišla řada na zbylých devět týmů.

V zákulisí závodu přitom stále rezonoval dopis Jonathana Vaughterse, manažera amerického týmu Education First. Ten vyzval k předčasnému zastavení Gira kvůli narůstajícím případům covidu v karavaně závodu a v celé Itálii.

Do Vaughterse se ostře pustili (nejen) šéfové italských druhodivizních stájí Luca Scinto z Vini Zabú-KTM a Gianni Savio z Androni-Giocattoli.

„Některé týmy jsou na Tour vždycky potichu a nikdy si tam na nic nestěžují, zato jakmile přijedou k nám na Giro, hned tu hledají problémy. To se mi vůbec nelíbí,“ rozčiloval se Scinto. „Pokud se v EF bojí covidu a na Giru se jim nelíbí, mohou se sebrat a okamžitě odjet domů. A ať radši nejezdí ani na Vueltu.“

Savio označil Vaughtersův dopis za ostudný. „Neukázal sebemenší respekt k organizátorům závodu,“ řekl. Vzápětí, aby nevypadal jako muž, jenž zlehčuje nebezpečí nákazy, přidal: „Jsme uprostřed tragického období pro lidstvo. Vir existuje a je velmi nebezpečný. Ale musíme s ním bojovat a ne jen kritizovat, to je teď tak snadné.“

K Vaughtersovu dopisu se vyjádřil také ředitel závodu Mauro Vegni. „Možná ho psal s pěknou sklenkou piva na stole, místo toho aby byl přímo tady a sledoval úsilí svých jezdců,“ rýpl si do manažera týmu Education First, který zůstal v USA a na Giru osobně není.

Proti Vaughtersovu dopisu se postavil rovněž dvojnásobný šampion závodu Vincenzo Nibali. „Jediný, kdo má právo ukončit Giro, je italská vláda,“ řekl.

Abychom se uvedli do reálií, situace v Itálii se skutečně rychle zhoršuje. V pátek poprvé počet nově nakažených překonal za den hranici 10 tisíc, což znamenalo oproti předchozímu dni nárůst o 13 procent. V deseti regionech jsou už skoro obsazena lůžka vyčleněná pro pacienty s covidem.

Přední virolog Massimo Galli, šéf milánské nemocnice Luigi Sacca, varuje: „Naší zemi zbývají dva týdny na to, aby zastavila rostoucí počty a nenásledovala další evropské země, kde došlo k prudkému šíření nákazy.“

Vegni vyzval na Giru týmy k větší jednotě a zdůraznil: „Je přirozené, že lidé mají obavy, zdraví každého je důležité. Proto chápu i chlapce z týmu EF. Ale já mám kolem sebe tým 700 lidí, kteří i s podobnými obavami každý den tvrdě pracují, aby byl závod co nejbezpečnější.“

Kapitán týmu Education First Simon Clarke vzápětí ujistili, že chtějí zůstat až do cíle v Miláně. „Jonathan Vaughters má velkou starost o naše zdraví. Ten dopis odeslal ve snaze, aby o nás bylo postaráno co nejlépe,“ vysvětloval.

Zakarin sestupuje o patro níž

Gianni Savio ve své páteční obhajobě Gira pronesl dokonce i tato slova: „Potřebujeme odjet celé Giro i Vueltu a dokončit sezonu, protože nevíme, jestli v roce 2021 vůbec nějaká sezona bude.“

Ti, kteří věří, že v roce 2021 se svět včetně toho cyklistického zase začne vracet do normálu, se nicméně nyní musí starat také o to, aby v sezoně 2021 měli kde jezdit. A tak pokračuje i velký útěk z potápějící se lodi v podobě krachující stáje CCC, jejíž licenci odkoupila belgická formace Circus - Wanty Gobert.

Nejnověji bere roha Ilnur Zakarin. A překvapivě o patro níž.

VÍTĚZ. Tak oslavoval Ilnur Zakarin v dresu své tehdejší stáje Kaťuša po sólovém úniku triumf v 11. etapě Gira 2015.

Ruský cyklista, který v minulosti vyhrál etapu na Tour i na Giru, a před třemi lety byl dokonce celkově třetí na Vueltě, bojoval letos na Giru až do 12. etapy o první desítku, po kolapsu v kopcích kolem Cesenatica se však odporoučel do nižších pater výsledkové listiny.

V pátek oznámil přestup do druhodivizního ruského týmu Gazprom Rusvelo, za nějž jezdil kdysi v letech 2013 a 2014.

„Měl jsem teď i nabídku z World Tour, ale kontaktoval mě Renat Chamidulin z Gazpromu a změnil můj názor,“ řekl. „Je skvělý pocit vrátit se do týmu, který sehrál klíčovou roli v mé kariéře a kde si připadám jako doma.“

Sejde se tu i se sportovním ředitelem Dmitrijem Konyševem, který Zakarina vedl během jeho nejslavnějších let ve stáji Kaťuša. Ale bude muset s velkou pravděpodobností zapomenout na závody Grand Tour. Na ně Gazprom divoké karty nedostává.

V novou smlouvu doufají i dva čeští jezdci CCC Josef Černý a Jan Hirt, ale v tomto směru zatím žádné nové informace nejsou.

Černý může navýšit svoji závodnickou hodnotu dnes dalším dobrým časovkářským vystoupením.

A Hirt by měl dostat šanci od úterý na Vueltě. Figuruje stejně jako Zdeněk Štybar v předběžné startovní listině, kterou španělští organizátoři zveřejnili.