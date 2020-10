ONLINE: Dlouhá rovina, pak dva kopce. Kdo vyhraje třináctou etapu Gira?

Mohla by to být zároveň etapa, v níž by cyklisté mohli před náročným víkendem, kdy je čeká časovka a horský dojezd na Piancavallo, pošetřit trochu sil.

Třinácté dějství závodu měří 192 kilometrů a kromě dvou vrchařských prémií čtvrté kategorie vede celou dobu po naprosté rovině.

Začíná se ve městě Cervia na východním pobřeží Apeninského poloostrova, odtud jezdci pojedou Pádskou nížinou až do cíle v Monselice.

První stoupání na Roccolo začíná po 158 kilometrech, měří 4 kilometry a v jedné části má i 20 procent. Jakmile z něj cyklisté sjedou, začíná výjezd na Calaone, který má dva kilometry a v průměru téměř 10 procent.

Po něm následuje další sjezd a dvanáctikilometrová rovina s několika technickými zatáčkami.

Bude to den pro hromadný dojezd, nebo svou jízdu dotáhne únik?

Celou etapu můžete sledovat online.