ONLINE: Jede se časovka údolím prosecca. Probije se Černý do top 10?

Je to vlastně tak trochu tradice.



Časovka na Giru v údolí vinic? Už v minulosti se několikrát jela krajem Chianti, kde se vyrábí slavné červené víno. Tentokrát se boj proti času odehraje mezi Coneglianem a Valdobbiadene.

Tedy na místě, kde vzniká slavné prosecco.

Celkem 34 kilometrů na cyklisty čeká. A ne vyloženě rovinatých. Na sedmém kilometru stojí krátké, ale zrádné stoupání Mura di Ca’ del Poggio, kde je až 19procentní maximum.

Tady se všem nohy zaseknou.

I ve druhé polovině časovky je dvoukilometrový kopec s průměrným sklonem 5,5 procenta. Pak už jen mírný sjezd a dojezd do cíle.

The most important ITT of the race.



Stage 14: Conegliano → Valdobbiadene (34.1km)



An undulating course will favour the TT specialists, but could the 20% Muro early on throw up a few surprises?



PREVIEW#Giro103https://t.co/tH3je9ahUK pic.twitter.com/AN3qLtUdln