ONLINE: Giro pokračuje další časovkou. Bude Evenepoel znovu dominovat?

Zahajovací časovka Gira měla suverénního vládce. Evenepoel ji vyhrál o 22 sekund před bývalým italským mistrem světa této disciplíny Gannou a o 29 sekund před Portugalcem Almeidou.

I tentokrát touží třiadvacetiletý Belgičan získat spoustu času. Obzvlášť poté, co si v sobotní etapě poprvé vybral slabší chvilku a Roglič spolu s Brity Thomasem a Hartem mu lehce poodjeli.

ONLINE: 9. etapa italského Gira podrobná reportáž od 13.10 hodin

„Nevěším hlavu,“ povídá sebevědomě Evenepoel. „Naposledy jsem na Primože získal 43 sekund, doufám, že teď najedu aspoň stejně. Je to časovka, která mi vyhovuje.“

Jaká tedy bude?

Trasa vede poblíž Jaderského moře mezi obcí Savignano sul Rubicone a Cesenou. Celkem měří 35 kilometrů a během nich cyklisté nastoupají jen padesát výškových metrů.

Trať podle všeho není ani moc technická. Půjde o čistý výkon, o to, kdo bude mít dnes nejlepší nohy.

Kdy startují? 13:39 Josef Černý

14:25 Karel Vacek

15:08 Jan Hirt

15:18 Stefan Küng

16:22 Primož Roglič

16:25 Remco Evenepoel

Jediné, co by mohlo cyklisty trochu vystrašit, je předpověď počasí. Mají být totiž být přeháňky a silnice by mohla klouzat.

„To by mohl být zásadní faktor. Pokud bude pršet, rozhodně to tak lehké nebude,“ uvědomuje si Švýcar Küng.

Vedle Evenepoela by trasa seděla i Gannovi, jezdec Ineosu ale před včerejší etapou odstoupil kvůli pozitivnímu testu na covid.

Ze specialistů na časovku tak zbývá Küng, někdejší dvojnásobný světový šampion Australan Dennis či Ital Affini.

Na vysoké umístění by mohl jistě mohl pomýšlet i Černý, vítěz nedávného časovkářského prologu z Romandie. Ten má ale na Giru úplně jiné úkoly, pracuje pro Evenepoela a je otázkou, jestli bude chtít (a bude moci) vynaložit tolik sil. Na startu nechybí také Hirt a Vacek.

V růžovém dresu lídra a zároveň jako poslední muž na startu do etapy vstoupí Nor Leknessund, jenž má na Evenepoela k dobru osm sekund. Třetí Roglič ztrácí 38 sekund.

Jak časovka zpřehází celkové pořadí?

Sledujte online.