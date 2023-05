ONLINE: Pokračuje Giro. Dojde v šesté etapě k dalšímu souboji sprinterů?

: @giroditalia stage 5



Atripalda - Salerno, 171 km.



⏰: 12:40 - 17:15(CEST)



⚠️: The last 50 kilometers of the stage leads slightly downhill to the finish.



: @Eurosport



#Giro

#WeAreUAE https://t.co/nMxkeZz2v3