Bronzový junior Bažant o medailovém štěstí, atmosféře i oslavě spánkem

„Je úžasné slyšet své jméno při vyhlašování pódia na mistrovství světa a mít na krku bronzovou medaili. Jsem hrozně rád, že se to povedlo. Poslední kolo už to vážně bolelo, ale ten dojezd do cíle jsem si pak hrozně užil,“ řekl Bažant, jenž je prvním českým medailistou mezi juniory po šesti letech.

Na stupně vítězů mu pomohla i smůla jednoho ze soupeřů v podobě defektu, ale Bažant přiznal, že v zisk cenného kovu uvěřil až v cílové rovince. „Až sto metrů před cílem, protože nikdy to není jisté. Hodně mi pomohli fanoušci. Jsem moc rád, že dorazilo tolik lidí, protože atmosféra tady byla úžasná a nikdy na to nezapomenu. Poslední metry jsem si už vážně vychutnal,“ uvedl Kryštof Bažant, který závodí za klub Cyklostar Pirelli z Lučan nad Nisou.

Dlouho byl jeho parťákem v závodě Nizozemec Keije Solen a zdálo se, že svedou souboj o bronz. Pak se ale průběžně druhý Francouz Aubin Sparfel musel prát s defektem. A velký český cyklokrosařský talent, jemuž se Solen mezitím začal vzdalovat, toho náležitě využil. „Když jsem viděl, že má Francouz defekt, tak jsem se snažil dostat se mu rychle na záda. Hnalo mě to dopředu, protože jsem větřil medaili a chtěl mu pak hodně rychle ujet, než vymění v depu kolo. Bronz byl maximem, nechal jsem tam všechno. Solen byl lepší, ale jsem hrozně rád i za tu bronzovou medaili,“ konstatoval Bažant.

Kryštof Bažant během závodu juniorů na MS v cyklokrosu v Táboře.

Ke třetímu místu ho výrazně posunul i dobrý start. „Byl hodně důležitý. Snažil jsem se držet přední pozice, což se mi dařilo. Byl jsem na druhém místě. Pak jsem se sice trošku propadnul, ale rychle se mi podařilo vybojovat ztracené pozice zase zpátky. A pak jsem se držel vpředu až do cíle,“ popsal třetí nejlepší junior světa.

Blátivá trať na jihu Čech byla hodně náročná. „Myslím, že šlo o jeden z nejtěžších závodů v této sezoně. Možná byl úplně nejtěžší. Bláto vůbec nejede, je to děsné pomalé. A bolí z toho nohy,“ vysvětlil Bažant, jenž před šampionátem zvolil individuální přípravu a formu ladil v Belgii. „Odjel jsem z Čech, tady byl sníh a bylo to zmrzlé. Trénoval jsem v Belgii, kde trénují ti nejlepší a byli tady se mnou i na stupních vítězů,“ uvedl Bažant, jehož vedle Solena porazil ještě vítězný Ital Stefano Viezzi.

Všestranný plavský cyklista loni v létě oslavil zlato v závodu horských kol na Evropském olympijském festivalu mládeže v Mariboru, ale nedělní cyklokrosařský úspěch je přece jen cennější. „Tady se závodí jinak, je to intenzivnější, náročnější, fakt těžké. Této medaile si opravdu hodně vážím,“ přitakal Bažant.

A jak bude slavit? „Spánkem. Těším se do postele,“ pousmál se. „Bude fajn si odpočinout. Byla to dlouhá sezona. Tělo si zaslouží odpočinek. Teď si dám volno, do přípravy naskočím zase za čtrnáct dnů,“ nastínil Bažant.

Čekají ho ale také školní povinnosti. „V pondělí asi nepůjdu. V úterý už ale určitě ano. Jsem na víceletém gymnáziu v Jablonci nad Nisou, učitelé a pan ředitel mi vychází hodně vstříc. Teď jsem nebyl čtrnáct dnů ve škole. Ale stálo to za to,“ pochvaloval si Bažant.

Kryštof Bažant jede závod juniorů na MS v cyklokrosu v Táboře.

Po odpočinku pak naskočí do bikové sezony. Nechtěl ale prozatím říct, co bude upřednostňovat. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet a kam mě vítr zavane. Mám měsíc do další sezony - bikové. Mým životním cílem je přiblížit se Jardovi Kulhavému,“ plánuje si Kryštof Bažant.