Maximálně jsem si to užil, řekl Boroš. Váhá, zda u cyklokrosu zůstane

V Táboře, ve svém rodišti, totiž dojel sedmý. Vyrovnal tím své světové maximum z roku 2017, a dál tak drží nejlepší české umístění v kategorii elite za poslední roky.

„K tomuto závodu jsme vše směrovali dva roky. Vyrovnal jsem svůj nejlepší výsledek na mistrovství světa, jen škoda, že jsem ho nevylepšil aspoň o jedno místo,“ uvedl cyklista hradecké stáje Elkov Kasper.

Právě dva roky starý příchod do hradecké silniční sestavy přinesl Borošovi novou výzvu. Vedle mnohem výraznějšího zaměření právě na silnici se s vedením stáje dohodl na již zmíněném dvouletém plánu.

Ten skončil včera odpoledne výborným výkonem a konečným sedmým místem. Nejlepším pro borce, který na sobě neměl nizozemský či belgický dres.

„Konkurence je rok od roku stále těžší, proto si dosaženého výsledku cením,“ uvedl jednatřicetiletý borec, jenž žije nedaleko Tábora v Sezimově Ústí.

Michael Boroš (uprostřed) na trati cyklokrosového mistrovství světa v Táboře

Dvouletý plán, při kterém v zimě střídal přípravu na silnici s vcelku intenzivním závoděním v terénu, ale možná skončí. „Uvidím, jestli se budu cyklokrosu věnovat i v příští sezoně,“ sdělil v cíli mistrovského závodu.

Boroš je v posledních letech jasnou českou cyklokrosařskou jedničkou, což potvrdil před třemi týdny dalším domácím titulem.

V neděli se po startu chvíli zkusil držet mezi nejlepšími, pak se ale takticky stáhl do druhé desítky. Z ní se pak postupně propracovával až k bitvě o konečnou šestou příčku, kterou by si vylepšil své osobní maximum v závodě mistrovství světa.

„Snažil jsem se nepřepálit začátek, protože jsem věděl, že to bude dlouhý a náročný závod. Potom jsem zkusil tempo ještě vystupňovat,“ popsal Boroš svůj taktický plán.

V závěru měl vylepšení svého maxima na dosah, jel i na šestém místě, od něhož ho nakonec dělilo osm vteřin: „Všechno mi vyšlo a klaplo, závod jsem odjel bez technických problémů. Dal jsem do toho všechno a jel od startu až do cíle nadoraz. Bylo to opravdu náročné.“

Michael Boroš na trati cyklokrosového mistrovství světa v Táboře

Boroš jel na domácí trati na světovém šampionátu už potřetí. Poprvé v roce 2010 jako junior, o pět let později poprvé v elitní kategorii. Trať měl i přes změny nastudovanou, přesto ho překvapila. „Takové podmínky jsem v Táboře ještě nezažil, ale přesně takové jsem si přál,“ komentoval sedminásobný mistr republiky hluboké bahno na trati.

Ze závodu byl nadšený: „Byl to můj třetí světový šampionát v Táboře a musím říct, že byl jednoznačně nejlepší. Atmosféra byla fantastická, ani jsem neslyšel svůj vlastní dech. Prostě jsem si to maximálně užil.“