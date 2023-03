Roglič vstoupil do cyklistické sezony vítězstvím v závodu Tirreno-Adriatico

Třiatřicetiletý Roglič vyhrál „Závod dvou moří“ propojující Tyrhénské moře s Jadranem podruhé v kariéře po roce 2019. Navázal na krajana Tadeje Pogačara, jenž v Itálii triumfoval v minulých dvou letech, ale letos dal přednost startu na souběžně konaném Paříž-Nice, kde dnes také slavil celkové vítězství.

Roglič si zajistil triumf vítězstvím ve třech etapách v minulých třech dnech. I díky pomoci silného týmu Jumbo-Visma s hvězdným belgickým univerzálem Woutem van Aertem potvrdil výbornou formu před květnovým Girem d’Italia, jež bude letos jeho hlavním cílem.

„Nevím, jestli jsem někdy zahájil sezonu tak dobře. Je opravdu skvělé být zpět a závodit s kluky. Vypadá to, že budu na Giro připraven, ale bude to až v květnu, takže uvidíme, je to jen start sezony,“ uvedl Roglič, jenž se vrátil do pelotonu po půlroční pauze. Loňský ročník musel ukončit už na začátku září po pádu na Vueltě a v říjnu se podrobil operaci ramena. Závod Roglič vyhrál s náskokem 18 sekund před Portugalcem Joaem Almeidou a 23 sekund před Britem Taem Geogheganem Hartem.

Týden po vítězství na klasice Strade Bianche nedojel do cíle Brit Thomas Pidcock, jenž měl dnes pád. Jediný český účastník Zdeněk Štybar obsadil s hodinovým odstupem 103. pozici.