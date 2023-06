Na Giru pro mladé diskvalifikovali 24 cyklistů, na Stelviu se drželi vozidel

Čtyřiadvacet cyklistů bylo po čtvrté etapě Gira d’Italia pro jezdce do 23 let diskvalifikováno za to, že se v závěrečném stoupání do průsmyku Stelvio přidržovali doprovodných vozů a motocyklů. V závodě pokračuje 134 mladíků včetně devatenáctiletého českého jezdce Adama Seemana.

Po úvodní časovce a dvou rovinatých etapách ve středu důkladně prověřila 119 kilometrů dlouhá trasa s cílem na ikonickém průsmyku. Cílem projel jako první Nor Johannes Staune-Mittet a dostal se do čela průběžné pořadí.

Řada jezdců si však výjezd do nadmořské výšky 2757 metrů usnadnila držením za vozidla a nechala se táhnout, jak ukázal videozáznam na webu Tuttobiciweb. Provinili se cyklisté z 15 týmů. Nejvíc hromadná diskvalifikace postihla stáj G.C.Sissio, která přišla o čtyři závodníky a v pelotonu má už jen jednoho zástupce.

Závod skončí v neděli.