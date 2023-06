Nejtěžší obhajoba? Elkov bude čelit posílenému rivalovi

„Je pravda, že tým ATT Investments před sezonou výrazně posílil, ale kvalitu měl už v minulé sezoně,“ řekl k nedělnímu mistrovskému klání manažer hradecké stáje Vladimír Vávra.

Šampionát je pro české a slovenské cyklisty společný a místo konání se proto mezi oběma republikami pravidelně střídá. Letos se jede na Slovensku, více než 220 kilometrů dlouhý závod bude mít centrum v Tlmačích, závodit se bude v okolí Nitry.

Tým Elkov Kasper, jenž patří do třetí divize profesionálních stájí, do něj vstoupí po sérii domácích titulů, při jejichž zisku využíval sílu svých jezdců.

Až do loňska byl v domácím pelotonu téměř bezkonkurenční a v mistrovských závodech to platilo i přesto, že do nich nastupovali a nastupují i borci ze stájí první a druhé divize. Roztříštění jednotlivci ale neměli proti kompaktnímu týmu kvalitních elkováků šanci.

Letos se Hradečtí musí v nedělním klání připravit na rovnocenného týmového konkurenta, obě stáje do závodu vyšlou sestavu více než deseti borců, v obou bude potřebná kvalita.

I přesto, že hradecká stáj před sezonou obměnila kádr a zvýraznila podíl mladých jezdců. Na startu závodu kategorie elite bude mít šest borců juniorského věku či kategorie do 23 let a jen pět, kteří věkem do elite opravdu patří.

Nic to ale nezměnilo na tom, že Hradečtí stejně jako v minulých sezonách dokáží sbírat vavříny. Nejen doma, ale i v zahraničí.

„Zažíváme další výbornou sezonu, skoro všude jsme uspěli,“ pochvaluje si Vávra. Čerstvý příklad? Hradečtí už jeden mistrovský titul mají, minulý týden ho pro tým získal v závodě kategorie do 23 let Daniel Mráz.

Zřejmě se o vítězi bude rozhodovat mezi nimi, ve svém středu mají borce, od kterých se to bude čekat. „Od nás by to vzhledem k profilu tratě mohl být Boroš. Záležet ale bude hlavně na tom, jak se bude závodit,“ poznamenal manažer stáje Elkov Kasper.

Zda to tak ale opravdu bude, rozhodne až samotný závod. Odehraje se na rovinaté trati, což by mohlo přinést závěrečný sprint a šanci pro Boroše. „Jenomže ono to bude unavující, záležet bude na počasí a sprintovat po téměř 230 kilometrech je trochu něco jiného,“ poznamenal manažer a dodal: „Nám by víc vyhovoval náročnější terén.“

Hradečtí usilovali o domácí titul na Slovensku už včera, kdy byla na programu časovka. V ní se pokoušel o rekordní osmý titul zkušený Jan Bárta, jenž se po této sezoně se svojí dlouhou a úspěšnou kariérou rozloučí. Časovkářská rozlučka se mu nepovedla podle představ, obsadil až sedmou příčku. Domácí titul získal Jakub Otruba, až do loňska dlouholetý člen hradecké stáje, který v zimě posílil jejího největšího konkurenta ATT Investments.

A když už jsme u loučení, dalším výrazným bude poznamenán i nedělní závod. Se svými příznivci se totiž bude loučit trojnásobný mistr světa Peter Sagan, jenž se chce od příští sezony věnovat hlavně horským kolům.