Výhra s triem nováčků? Tým fungoval skvěle, chválí si v Elkov Kasper

„Vítězství jsem hrozně rád, protože jsme nastoupili v nové sestavě a tým fungoval skvěle,“ pochvaloval si po úspěšném spurtu Adam Ťoupalík, který výborný výkon hradecké šestice v závodě, v němž sezonu pravidelně rozjíždí řada cyklistických týmů z celé Evropy, korunoval prvenstvím.

Jelo se v chorvatském Umagu, kde vedení hradecké stáje do závodu poslalo jen tři borce, kteří její dres oblékali v minulém roce. Vedle vítězného Adama Ťoupalíka to byli Matěj Zahálka, úřadující český šampion, a Tomáš Obdržálek. Společně s nimi na trati dlouhé 139 kilometrů závodili tři nováčci: Jan Lukeš, Tomáš Přidal a Štěpán Telecký.

Nejstarší z nich Přidal oslavil devatenácté narozeniny před měsícem, na zbývající dva stále osmnáctileté jezdce tato oslava teprve čeká. Právě těmito borci byli nahrazeni ti, kteří po minulé sezoně odešli: Jakub Otruba do ATT Investments, Jakub Ťoupalík do amerického development týmu EF EducationEasyPost, Daniel Babor do španělského Caja Rural, skončil však i Michael Kukrle.

Šestadvacetiletý Ťoupalík jel na Istrii aktivně celý závod. Už v prvním z pěti okruhů se dostal do úniku, a když jeho skupinu po sto kilometrech peloton dojel, vydal se mistr republiky z roku 2020 do dalšího úniku v posledním kole. Ve spurtu pak předčil své spoluuprchlíky Jana Christena ze Švýcarska a Nizozemce Darrena van Bekkuma.

„Když nás čtyřicet kilometrů před cílem dojeli, říkal jsem si, že se cítím dobře a nemuselo by to být ztracené. Naštěstí jsme všichni tři spolupracovali a taktizovat se začalo až tři kilometry před cílem. Spurt jsem si nechal až na posledních dvě stě metrů a vyšlo to,“ uvedl Ťoupalík.

Táborský rodák se stal druhým českým vítězem Umag Trophy, prvním byl bývalý týmový kolega Alois Kaňkovský, jenž v Umagu vyhrál před čtyřmi lety, v roce 2019.