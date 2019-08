Cyklista Neuman ovládne Český pohár. Dobrá práce týmu, těšilo ho

Čistě teoreticky by Dominik Neuman o svůj celkový triumf v letošním ročníku Českého poháru v silniční cyklistice v posledním, zářijovém závodě přijít mohl.



Ale prakticky je to v případě stále ještě třiadvacetiletého borce hradecké stáje Elkov Author už vlastně vyloučené. Hlavně proto, že hradecká stáj bude závodit v polovině září, kdy se šestý a poslední díl seriálu pojede v Mladé Boleslavi, na etapách Okolo Slovenska.

A jediný, kdo by ještě mohl bodově Neumana v Českém poháru ohrozit, je jeho stájový kolega Michael Kukrle.

„Teď v Ostravě jsme jeli s cílem, aby se před nás v posledním závodě nemohl nikdo jiný dostat. Povedlo se to hlavně díky výbornému týmovému výkonu,“ vypravoval po vítězství v pátém díle Českého poháru Neuman.

Bylo pro něj letos druhé v tomto seriálu, předtím se mu to povedlo v květnu v Rokycanech.

Tam to bylo poprvé v kariéře, budete si víc pamatovat právě rokycanské vítězství?

Tak bych to neřekl. Spíš bych řekl, že oba závody byly hodně podobné, v obou jsme zajeli tak, jak bylo potřeba. Mám z toho pocit dobře odvedené práce celého týmu.

Byť vítězem Českého poháru budete vy, je cyklistika hodně kolektivním sportem. Kdy se začala taktika týmu naklánět k tomu, že byste měl být v Českém poháru vy pomyslným lídrem?

Asi právě po Rokycanech, kdy jsem se dostal do čela průběžného pořadí. A před Ostravou jsem měl nejblíž k tomu, aby nás zezadu už nikdo nemohl dohonit.

Kam si zařadíte prvenství v Českém poháru ve své dosavadní kariéře?

Jako jeden z nejlepších výsledků i proto, že jde o dlouhodobější záležitost, která se prolíná skoro celou sezonou. Navíc pro nás to někdy není v Českém poháru právě jednoduché. Máme náročný program zahraničních závodů, jeli jsme také ve třech. A pro většinu soupeřů je prestižní nás porazit, v závodech čekají, co uděláme, my musíme tvořit. S tímhle se ale musíme umět vyrovnat.

Letošní sezona byla vaše první v hradecké stáji Elkov Author, kam jste přišel před necelým rokem z týmu Topforex-Lappiere. Splnila změna očekávání?

Naprosto, protože se sezonou mohu být zatím velmi spokojený. Hlavně z pohledu týmu, ale také ze svého.

Jak jste měl těžké rozhodování právě před necelým rokem, když nabídka od Elkovu přišla?

Vůbec ne. Tým je dlouhodobě velmi dobře postavený, což ukazují i naše výsledky. Myslím si, že ukazujeme, že patříme ke špičce nejen doma, ale i v rámci Evropy, že jsme schopní závodit s týmy z vyšších divizí. Ukázali jsme to třeba na Czech Cycling Tour, tohle podle mě jsou výborné výsledky. Pro mě osobně to byl posun o level výš, skoro bych řekl do jiné sféry. Posun v kvalitě závodů i třeba v tom moc jezdit v jednom týmu s borci, jakými jsou Honza Bárta, Franta Sisr či Michal Schlegel, kteří v kariéře jezdili i v týmech z nejvyšší kategorie.

Pomalu můžete slavit prvenství v Českém poháru, kterých výsledků v zahraničí si letos vážíte nejvíc? Předpokládám, že třetího místa ve slovenské části Visegrádské 4.

To mě určitě potěšilo, ale hlavně i proto, že Lojza Kaňkovský závod vyhrál a já mohl s ním jít na bednu. Hodně velkým zážitkem pro mě ale bylo další Kaňkovského vítězství, tentokrát v etapě Okolo Maďarska. byla tam skvělá konkurence silných týmů, ale my jsme Lojzovi dokázali spurt výborně rozjet, že se posledních pět kilometrů před nás nikdo nedostal.